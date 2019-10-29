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زيادة حالات الوفيات بحادث قطار الأقصر.. والنيابة تصرح بالدفن

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 08:08 م
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بوابة الفجر
طاهر الحساني
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قررت النيابة العامة، بمحافظة الأقصر، دفن جثث ضحايا حادث اصطدام جرار قطار بسيارة أجرة، الذي راح ضحيته 9 أشخاص.

ولقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرين، في حادث اصطدام قطار بسيارة كبود، أثناء سيرها فوق شريط السكة الحديدية، بمنطقة نجع بدران، شمال الأقصر، حيث لقي 4 مصرعهم على الفور، وأصيب 5 آخرين، فارق أحدهم الحياة أثناء علاجه بالمستشفى الدولي.


وجاء قرار النيابة العامة بدفن جثامين الضحايا، بعد توقيع الكشف الظاهري عليهم من مفتش الصحة.

وكانت النيابة العامة قد انتقلت إلى موقع الحادث وتم معاينته وصولا إلى سبب الحادث، كما قامت باستجواب المصابين.

و قالت محافظة الأقصر في ييان لها، أن هيئة السكة الحديد قامت بإغلاق المعبر غير القانوني أكثر من مرة إلا أن الأهالي قاموا بإعادة فتحه، مع أن هذا المعبر قد صنف من المعابر ذات الخطورة الداهمة بالمحافظة، مناشدة قائدي المركبات والدراجات البخارية والمشاة الالتزام بتعليمات هيئة السكة الحديد بالعبور من الأماكن المعدة لذلك حفاظا على أرواحهم وسلامتهم.

و تقدم محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بخالص التعازي لأسر ضحايا الحادث سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، موجهًا بتقديم كافة الرعاية الصحية والطبية للمصابين والمتابعة المستمرة لموقف كل حالة حتى شفائهم.
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