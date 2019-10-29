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عاجل.. "الصدر" يدعو لسحب الثقة عن رئيس الحكومة العراقية

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 07:01 م
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مقتدى الصدر
مقتدى الصدر
حلمي رمضان
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أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، بأن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، يدعو رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، للتعاون من أجل سحب الثقة عن رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي.

هذا وكان قد أفاد مراسل لوكالة "فرانس برس"، مساء اليوم، بأن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، أعلن، انضمامه إلى آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة في مدينة النجف جنوب بغداد.

وقالت مصادر في مطار النجف، "إن طائرة آتية من إيران حطت في وقت سابق بالمطار، وكان الصدر على متنها".

وفي وقت سابق من يوم السبت الماضي، طالب مقتدى الصدر حكومة البلاد بالاستقالة، محذرا من انزلاق البلاد إلى "حرب أهلية".

وقال في رسالة نشرها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "إذا لم تكن المظاهرات برأي البعض حلا ولا الاعتصامات ولا الإضرابات حلا.. فهل التمسك بالسلطة حل".

وتحدث زعيم التيار الصدري عن المتظاهرين، بالقول "هم ثلة أرادوا الكرامة وأرادوا العيش الرغيد وأرادوا وطنا بلا فساد ولا مفسدين".

كما حذر  الصدر، من انزلاق البلاد في حرب أهلية، قائلا: "كفى... لكي لا ينزلق العراق في آتون الفتنة والحرب الأهلية فينتهي كل شيء ويتحكم في البلاد والعباد كل فاسد وكل غريب".

وسبق للصدر أن دعا في يوم 4 أكتوبر الحالي، إلى استقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة "بإشراف الأمم المتحدة".

ودع الصدر أنصاره أيضا، قبل أيام، إلى استئناف التظاهرات ضد الحكومة، مضيفا "العراق أمانة في أعناقكم فلا تضيعوه".

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رئيس الحكومة العراقية رئيس الحكومة العراق الصدر أحتجاجات العراق

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