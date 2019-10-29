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بيان سعودي سويسري مشترك لتأكيد سبل التعاون

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 06:52 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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صدر اليوم بيان مشترك بين المملكة العربية السعودية والاتحاد السويسري، وفيما يلي نصه:


بناء على الدعوة الموجهة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، قام فخامة الرئيس أولي ماورر رئيس الاتحاد السويسري بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 28 / 2 / 1441هـ إلى 1 / 3 / 1441هـ الموافق 27 إلى 29 / 10 / 2019م.


واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر اليمامة بالرياض الرئيس أولي ماورر رئيس الاتحاد السويسري، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية بنّاءة استعرضا خلالها العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين الصديقين وشعبيهما، وسبل تطويرها في جميع المجالات، وتبادلا وجهات النظر حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


وفي هذا الإطار أكد الجانبان عزمهما على تعزيز المشاورات السياسية رفيعة المستوى في كافة المجالات، بما فيها حقوق الإنسان، وبما يسهم في الحفاظ على السلام والاستقرار والأمن في المنطقة والعالم. واتفقا على تكثيف الاتصالات والتعاون بين المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص في البلدين بهدف تعميق وتوسيع نطاق العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية وتشجيع القطاع الخاص في البلدين، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار المتبادل واستكشاف الفرص المتاحة في إطار الرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية رؤية 2030.


ورحب الجانبان بالتعاون المتبادل بين البلدين في القطاعات العلمية والثقافية والصحية والسياحية والبيئية والتكنولوجية والفنية التي سيكون من شأنها الإسهام بشكل كبير في دعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين والدفع بعلاقاتهما إلى آفاق أرحب. وفي هذا الإطار أكد الجانبان على ضرورة مواصلة الحوار المالي الثنائي المنتظم، وتفعيل التعاون في إطار اللجنة الاقتصادية السعودية السويسرية المشتركة.


وتناول الجانبان القضايا التي تهم الأمن والسلم الدوليين بما فيها قضايا التطرف والإرهاب.


وفي إطار الروح البناءة التي سادت الاجتماعات التي تمت بين الجانبين، تم استعراض القضايا السياسية في منطقة الشرق الأوسط والعالم. وثمّن الجانب السعودي شجب الحكومة السويسرية وإدانتها للاعتداءات التخريبية على منشآت أرامكو السعودية في بقيق وخريص بالمملكة العربية السعودية بغية التأثير على الإمدادات الدولية من النفط والاقتصاد العالمي.


من جهة أخرى، أكد الجانبان على أهمية إجراء حوار منتظم حول المساعدات الإنسانية والتعاون الإنمائي ونقل المعارف والقدرات في هذه المجالات.


وفي مجال القانون الدولي الإنساني، اتفق الجانبان على تعزيز التبادل المنتظم للآراء حول أفضل الممارسات لتعزيز القانون الدولي الإنساني، وتبادل الخبرات مع الهيئات الوطنية المعنية بالقانون الدولي الإنساني في البلدين.


وقد شارك الرئيس أولي ماورر في أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عقد بمدينة الرياض خلال الفترة من28 - 30 / 10 / 2019م.


وفي ختام الزيارة أعرب فخامة رئيس الاتحاد السويسري أولي ماورر عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والشعب السعودي الصديق على ما لقيه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.


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الكلمات المفتاحية

مشترك مبادرة مستقبل الاستثمار سويسري سعودي بيان التعاون

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