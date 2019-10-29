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وزير الخارجية: قضية سد النهضة "علمية".. ولا يجب أن تستغل سياسيًا

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 06:59 م
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وزير الخارجية المصري سامح شكري
وزير الخارجية المصري سامح شكري
أمنية فوزي
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قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن مصر ترى أن قضية سد النهضة قضية علمية ولا يجب أن يتم تسييسها أوتستغل لتحقيق أي أغراض سياسية.

وأكد "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء، أن طرح مصر لفكرة الوسيط في قضية سد النهضة دليل على حسن النية، والاستعداد للتفاعل الإيجابي.

وأشار وزير الخارجية إلى أن هناك مؤسسات علمية متخصصة تنظر إلى قضية سد النهضة في إطار قواعد القانون الدولي، وقواعد مرتبطة بالأنهار، لافتًا إلى أن مصر تسعى إلى حل يحقق مصالح الدول الثلاث، ولا يجعل هناك أي تأثير على مصالح دول أخرى.
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الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية مصر مصالح مؤسسات علمية سد النهضة

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