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نقيب المحامين يستقبل "الزيات" في مكتبه (صور)

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 06:58 م
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بوابة الفجر
منى صموئيل
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استقبل سامح عاشور نقيب المحامين، اليوم الاثنين، في مكتبه الخاص، منتصر الزيات المحامي بالنقض.

ورحب نقيب المحامين بـ "الزيات"، وجدد تهنئته له على خروجه من محبسه عقب الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، الخميس الماضي، بقبول المعارضة المقدمة على الحكم الصادر بحبسه 3 سنوات على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بإهانة القضاء.

من جهته، شكر 'الزيات"، نقيب المحامين على موقفه الداعم له طيلة فترة أزمته، وحضوره لجلسات القضية، وترأسه لهيئة الدفاع عنه.

حضر اللقاء، يحيى التوني أمين صندوق النقابة، وأدهم العشماوي، وماجد حنا، عضوي مجلس النقابة.
نقيب المحامين يستقبل "الزيات" في مكتبه (صور)
نقيب المحامين يستقبل "الزيات" في مكتبه (صور)
نقيب المحامين يستقبل "الزيات" في مكتبه (صور)
نقيب المحامين يستقبل "الزيات" في مكتبه (صور)
نقيب المحامين يستقبل "الزيات" في مكتبه (صور)
نقيب المحامين يستقبل "الزيات" في مكتبه (صور)
نقيب المحامين يستقبل "الزيات" في مكتبه (صور)
نقيب المحامين يستقبل "الزيات" في مكتبه (صور)
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نقيب المحامين نقابة المحامين منتصر الزيات الساعد الأيمن

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