باحث: "داعش" بديل تنظيم القاعدة لتنفيذ عمليات إرهابية في المنطقة





قال إبراهيم ربيع، الباحث في شؤون التنظيمات الإرهابية، إن تنظيم داعش هو بديل تنظيم القاعدة لتنفيذ العمليات الإرهابية في دول المنطقة، لافًتا إلى أن يوسف القرضاوي مفتي الإخوان اعترف بتبعية ابو بكر البغدادي للجماعة الإرهابية.وأضاف "ربيع"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن الكذب فريضة عند الإخوان مثل الصلاة أو الصوم خاصة أنه تنظيم سري، موضًحا أن الإخوان تنظيم سري يتخذ من الكذب عقيدة ومنهج.وحول طريق تجنيد أعضاء الجماعة وتقديم البيعة لمرشد الجماعة، قال الباحث في شؤون التنظيمات الإرهابية، إنه يتم اصطحاب الشخص الذي يريد تجنيده من جانب أشخاص لم يرهم من قبل، ويتم تجهيز له مؤثرات صوتية، مشيًرا إلى أن الإخوان يستخدمون آيات قرآنية داخل مكان البيعة، مع مؤثرات صوتية، وذلك لخداع الشخص المتقدم للبيعة.وأوضح أن الشخص المتقدم للبيعة يضع يده على المصحف والمسدس، ويردد نص معين، وبعد ترديد النص، يحتضنه من حوله، ويقولون له أنت الآن ولدت من جديد، لافتًا إلى أن هناك مئات الآلاف من الأشخاص يتم استخدامهم دون الانضمام أو المبايعة ولا يعترف بهم كأعضاء، ولكن هم خاضعين للاختبار، ويمكن الاستغناء عنهم في أي لحظة.