خبير استراتيجي: أبو بكر البغدادي الابن البار لجماعة الإخوان

وصف إبراهيم ربيع، الباحث في شؤون التنظيمات الإرهابية، أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي، بأنه الابن البار لجماعة الإخوان الإرهابية، مشيًرا إلى أن "البغدادي" يخدم على مشروع الإخوان.



وأضاف "ربيع"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن الدول الاستعمارية الكبرى تقوم بإنشاء كيانات وظيفية تقوم بالوكالة عنها لاحتلال العقول وإعادة هندسة الوعي الجمعي للشعوب.



وأشار إلى أن احتلال البلاد بالأسلحة والجيوش له تكلفة عالية، ولذلك كان لابد من صنع كيانات تابعة لها،؛ ولذلك تم إنشاء جماعة الإخوان المسلمين، منوهًا إلى أن تنظيم الإخوان تأسس لمهاجمة الدول من الداخل.



ولفت إلى أن إسرائيل تعمل على منذ 50 عاما في تشكيل تنظيمات إرهابية تهاجم الدول من الداخل، معقبٍا: "لا يستغرب أحد من عمل إسرائيل وتخطيطها لتخريب الدول العربية من خلال تنظيمات سرية، تعمل من داخل هذه الدول".

