Advertisements
Advertisements
Advertisements

خبير استراتيجي: أبو بكر البغدادي الابن البار لجماعة الإخوان

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 06:45 م
Advertisements
إبراهيم ربيع
إبراهيم ربيع
داليا الحسين
Advertisements
وصف إبراهيم ربيع، الباحث في شؤون التنظيمات الإرهابية، أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي، بأنه الابن البار لجماعة الإخوان الإرهابية، مشيًرا إلى أن "البغدادي" يخدم على مشروع الإخوان.

وأضاف "ربيع"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن الدول الاستعمارية الكبرى تقوم بإنشاء كيانات وظيفية تقوم بالوكالة عنها لاحتلال العقول وإعادة هندسة الوعي الجمعي للشعوب.

وأشار إلى أن احتلال البلاد بالأسلحة والجيوش له تكلفة عالية، ولذلك كان لابد من صنع كيانات تابعة لها،؛ ولذلك تم إنشاء جماعة الإخوان المسلمين، منوهًا إلى أن تنظيم الإخوان تأسس لمهاجمة الدول من الداخل.

ولفت إلى أن إسرائيل تعمل على منذ 50 عاما في تشكيل تنظيمات إرهابية تهاجم الدول من الداخل، معقبٍا: "لا يستغرب أحد من عمل إسرائيل وتخطيطها لتخريب الدول العربية من خلال تنظيمات سرية، تعمل من داخل هذه الدول".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مرشد الاخوان الاسبق داعش الدول العربية الأسلحة أبو بكر البغدادي

أخبار تهمك

3 أسماء على طاولة فايلر.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ حوالي 11 ساعة

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

منذ 36 دقيقة

زيدان يعرقل انضمام الصفقة الشتوية الأولى إلى ريال مدريد

منذ ساعة

رد قوي لوزير النقل على دعوات استقالته بعد واقعة ضحية التذكرة

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يحسم موقفه من الصفقات الشتوية الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

كريستيانو رونالدو يقهر ريال مدريد

منذ ساعة و 8 دقيقة

مفاجأة.. ريال مدريد يرصد مبلغا ضخما لضم نجم ليفربول

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

منذ يوم

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

منذ أقل من ساعة

"خلع ضرسه فمات".. وفاة مُسن على يد طبيب أسنان بدمنهور (صور ومستندات)

منذ يوم

عاجل.. أسامة جلال يوقع للأهلي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

منذ حوالي 5 ساعات

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ حوالي 10 ساعة

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

منذ حوالي 22 ساعة

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

باحث في شؤون الحركات الإسلامية: "الأولتراس" صناعة إخوانية بامتياز (فيديو)

وكيل كلية الإعلام يكشف دور بريطانيا وأمريكا في صناعة الإرهاب

هل تسير جماعة الإخوان الإرهابية على خطى داعش؟

قيادي إخواني سابق: الجماعة صنعت هذا الفخ للشيوخ السلفيين لإسقاط شعبيتهم

عن القرضاوي.. إعلامي سعودي: رأس الإرهاب للإخوان في قطر

لتمويله للإرهاب.. تجديد حبس رئيس تحصيل شركة مياه الشرب بالمرج

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:31 م

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

06:26 م

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

02:26 م

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

09:15 ص

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

04:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status