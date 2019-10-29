Advertisements
Advertisements
Advertisements

شقيق ضحية "كمسري القطار" يفجر مفاجأة: محمد عيد لم يكن بائع متجول

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 06:43 م
Advertisements
ضحية الكمسري
ضحية الكمسري
هدى عبدالرازق
Advertisements
كشف أحمد عبده، مراسل فضائية "mbc"، تفاصيل زيارة وزير النقل المهندس كامل الوزير، وعدد من المسئولين لمنزل ضحية كمسري القطار "934" محمد عيد، مشير إلى أنهم التقوا مع شقيقي المتوفي، حيث كان يبلغ المتوفي 23 عاما، ويعمل في كتابة الأسماء على الميداليات بطريقة الحفر.

وأشار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر، مساء الثلاثاء، إلى أن محمد عيد لم يكن بائع متجول، ومضيفا أن المتوفي كان قادما من الإسكندرية هو وزميله بعد أن قضوا أسبوع في شقتهم بالإسكندرية.

وأضاف أن شقيق المتوفي، أخبرهم أن محمد وصديقه قررا أن يستقلا القطار، ويستسمحوا كمسري القطار، ألا يحصل منهم ثمن التذاكر، متابعا: "اخواته في حالة صدمة، وكان أول كلام ليهم أنهم مش عايزين التعويض الذي أعلنت عنه وزارة النقل".

وكانت قد أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه فى أثناء مسير قطار 934 مكيف الإسكندرية الأقصر وخلال قيام رئيس القطار بمطالبة اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة امتنعا عن دفع الأجرة، وفى أثناء تهدية القطار بمحطة دفرة لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة، قاما بالنزول من القطار خلال مسيره، ما أدى إلى سقوط أحدهم أسفل عجلاته وتوفى فى الحال وأصيب الآخر، وتم نقلهما بالإسعاف لمستشفى طنطا العام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كمسري القطار 934 كمسري القطار ضحية القطار دفع الأجرة المهندس كامل الوزير القطار 934

أخبار تهمك

كريستيانو رونالدو يقهر ريال مدريد

منذ ساعة و 6 دقيقة

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. ريال مدريد يرصد مبلغا ضخما لضم نجم ليفربول

منذ أقل من ساعتين

زيدان يعرقل انضمام الصفقة الشتوية الأولى إلى ريال مدريد

منذ ساعة

"خلع ضرسه فمات".. وفاة مُسن على يد طبيب أسنان بدمنهور (صور ومستندات)

منذ يوم

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يحسم موقفه من الصفقات الشتوية الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أسامة جلال يوقع للأهلي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

منذ يوم

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

منذ يوم

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

منذ يوم

3 أسماء على طاولة فايلر.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

منذ حوالي 5 ساعات

رد قوي لوزير النقل على دعوات استقالته بعد واقعة ضحية التذكرة

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:31 م

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

06:26 م

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

02:26 م

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

09:15 ص

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

04:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status