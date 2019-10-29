شقيق ضحية "كمسري القطار" يفجر مفاجأة: محمد عيد لم يكن بائع متجول





وأشار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر، مساء الثلاثاء، إلى أن محمد عيد لم يكن بائع متجول، ومضيفا أن المتوفي كان قادما من الإسكندرية هو وزميله بعد أن قضوا أسبوع في شقتهم بالإسكندرية.



وأضاف أن شقيق المتوفي، أخبرهم أن محمد وصديقه قررا أن يستقلا القطار، ويستسمحوا كمسري القطار، ألا يحصل منهم ثمن التذاكر، متابعا: "اخواته في حالة صدمة، وكان أول كلام ليهم أنهم مش عايزين التعويض الذي أعلنت عنه وزارة النقل".







وكانت قد أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه فى أثناء مسير قطار 934 مكيف الإسكندرية الأقصر وخلال قيام رئيس القطار بمطالبة اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة امتنعا عن دفع الأجرة، وفى أثناء تهدية القطار بمحطة دفرة لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة، قاما بالنزول من القطار خلال مسيره، ما أدى إلى سقوط أحدهم أسفل عجلاته وتوفى فى الحال وأصيب الآخر، وتم نقلهما بالإسعاف لمستشفى طنطا العام.





كشف أحمد عبده، مراسل فضائية "mbc"، تفاصيل زيارة وزير النقل المهندس كامل الوزير، وعدد من المسئولين لمنزل ضحية كمسري القطار "934" محمد عيد، مشير إلى أنهم التقوا مع شقيقي المتوفي، حيث كان يبلغ المتوفي 23 عاما، ويعمل في كتابة الأسماء على الميداليات بطريقة الحفر.