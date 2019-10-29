عاجل.. نيابة طنطا تستدعي مهندسين من السكة الحديد لمعرفة سرعة قطار "إسكندرية - أسوان"

أمر رئيس نيابة طنطا باستدعاء مهندسين من السكة الحديد لمعرفة سرعة قطار طنطا،وأفادت مصادر بالنيابة، أن التهمة الموجهة لكمسري قطار طنطا" رقم 934 هي "القتل بالترويع " بإجباره الشابين على القفز من القطار.



كما كشفت المصادر أن التحريات الأمنية أثبت تورط الكمسرى في فتح أبواب قطار "الإسكندرية – الأقصر" أمام الشابين وإجبارهما على القفز أثناء سيره بسرعه لعدم قدرتهما على سداد قيمة التذكرة.



وبمواجه المتهم بالتحريات أنكر وأكد في أقواله أنه قام بفتح الباب لمعرفه سبب تهدئة القطار، وأثناء ذلك قفز المجني عليهما خوفًا من تسليمهم الى الشرطة، لعدم سدادهما قيمه التذكرة.