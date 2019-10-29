رئيس هيئة الرياضة والاتحاد الآسيوي يبحثان سبل تعزيز العلاقة

اجتمع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، بالشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي يتواجد في المملكة هذه الأيام بدعوة رسمية من سمو ولي العهد، لحضور منتدى مبادرة "مستقبل الاستثمار" الذي سيقام في الرياض خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2019 في نسخته الثالثة.





وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بكرة القدم العربية والآسيوية ومستقبلها وسبل تعزيز العلاقة بين الرياضة السعودية والاتحاد القاري، وبحث إمكانية تنفيذ عدد من المبادرات لخدمة رياضة كرة القدم في القارة عموماً.





حضر اللقاء معالي مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ عبدالإله الدلاك، وسعادة الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاءالله السلمي، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ ياسر المسحل، ورئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين الأستاذ مسلي آل معمر.





وقد رشح آل خليفة نفسه في انتخابات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والتي من المنتظر أن تقام في السادس من شهر أبريل القادم، بكوالالمبور، العاصمة الماليزية .

كما تتضمن الانتخابات عددًا من المناصب من بينها 5 نواب لرئيس الاتحاد الآسيوي و6 أعضاء في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وانطلقت حفل افتتاح النسخة الثالثة لمبادرة الاستثمار في المستقبل في الرياض، اليوم الثلاثاء، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ورئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.



وسيحضره صندوق الاستثمار العام (PIF) ورؤساء الدول وكبار المسؤولين في البلدان والشركات الدولية الكبرى ويساهمون في المناقشات التي تشكل مستقبل الاستثمار العالمي.



ومن المقرر أن يتحدث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، قادة الأسواق الناشئة الرئيسية، في هذا الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام، إلى جانب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وأربعة زعماء أفارقة.



ويترأس وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين وفدًا أمريكيًا رفيع المستوى يضم وزير الطاقة ريك بيري وجاريد كوشنر، صهر والمستشار الأول للرئيس دونالد ترامب.



ومن المتوقع أن يحضر الاجتماع أيضًا الرؤساء التنفيذيون لشركات إدارة الأصول "بلاك ستون"، و"سوفت بنك"، بالإضافة إلى رؤساء صناديق الثروة السيادية في الكويت والإمارات وسنغافورة وروسيا.



كبار المسؤولين التنفيذيين من بنك أمريكا، وجي بي مورجان مدرجون في قائمة طويلة من ممثلي البنوك العالمية في المنتدى.



وأعلن PIF تفاصيل مهمة حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، والتي ستستمر حتى 31 أكتوبر، وسط حضور عدد من صانعي القرار البارزين والمستثمرين الرئيسيين والخبراء الدوليين.







