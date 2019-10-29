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مفاجأة.. ريال مدريد يرصد مبلغا ضخما لضم نجم ليفربول

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 05:35 م
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ليفربول
ليفربول
حسام مجدي
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يجهز نادي ريال مدريد الإسباني عرض مالي ضخم للتعاقد مع نجم نادي ليفربول الإنجليزي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ريال مدريد يرغب في ضم ماني

وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد يرغب في التعاقد مع السنغالي ساديو ماني نجم نادي ليفربول خلال فترة الصيف القادم.

ريال مدريد يبلغ ضخم لضم ماني

وكشفت التقارير أن نادي ريال مدريد رصد مبلغ مالي ضخم يصل إلى 180 مليون يورو لضم ماني في نهاية الموسم القادم.

موقف ماني من الانضمام إلى ريال مدريد

وأكد ساديو ماني على عدم وجود رغبة لديه في الرحيل عن صفوف نادي ليفربول والانضمام إلى أي نادي أخر نهائيا.

وقال ماني في تصريحات صحفية منذ فترة: "أنا سعيد للغاية لأن أكون جزءًا من هذا النادي العظيم، أتمنى أن أبقى في ليفربول للأبد".

مشاركات ماني مع ليفربول هذا الموسم

وقد شارك ساديو ماني في 14 مباراة حتى الآن مع نادي ليفربول خلال هذا الموسم الحالي بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدف وحيد.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويتواجد نادي ليفربول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.

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