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ريال مدريد يصدم بوجبا ويحدد بديله

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 05:20 م
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بوجبا
بوجبا
عبد الرحمن السيد
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قرر ريال مدريد انهاء حالة تمسك بالحصول على خدمات النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد .


وأوضح موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، أن ريال مدريد قرر الابتعاد عن حلم ضم الفرنسي بول بوجبا، بعدما أيقنت إدارة الفريق أن مانشستر يونايتد لن يفرط في اللاعب .


وكشف الموقع الفرنسي، أن إدارة مانشستر يونايتد طلب الحصول على مبلغ مالي يقدر بـ180 مليون يورو من أجل السماح برحيل اللاعب صوب العاصمة الإسبانية مدريد، فيما كان الأخير على استعداد لدفع 140 مليون يورو فقط من أجل ضم اللاعب .


وأشار، أن ريال مدريد يستعد لشن هجومه على الفرنسي نجولو كانتي نجم وسط فريق تشيلسي، من أجل الحصول على خدماته خلال نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وتابع الموقع الفرنسي المذكور أعلاه، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد مدريد يجهز عرضًا ضخمًا من أجل إغراء إدارة البلوز والحصول على موافقتهم حول رحيل بطل كأس العالم رفقة منتخب بلاده .


وأنهى، أن ريال مدريد سيقدم عرضًا يصل إلى 120 مليون يورو للحصول على كانتي خلال الميركاتو الصيفي القادم .

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