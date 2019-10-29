تركي آل الشيخ: إدخال المحارم في حواديت الكرة "عيب" وأسرة الخطيب خط أحمر

تمنى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني الشفاء العاجل لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.



وأكد مالك نادي ألميريا الإسباني بأنه لا يسمح بأي إساءة تجاه أسرة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مشددًا على عدم إدخال مثل هذه الأمور في الكرة.



وكتب آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"الكابتن الاخ محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي مع اخي ومندوبي عبدالرحمن الحمود للاطمئنان على صحته".



وأضاف :" ووصلي عتاب المحب من حرم الكابتن محمود وبناته ان هنالك اشخاص أساؤوا لهم واستخدموا اسمي".



وتابع :"انا وبيبو رجالة ونستحمل ... اما الاخت الكريمة وبناتها خط احمر لا اسمح للإساءة لهم ولم اجد منها وبناتها إلا كل احترام ورقي وتربية طيبة".



وزاد :"عيب تدخلوا المحارم في حواديت كورة ... اختشوا ... وحقها وبناتها على راسي من فوق وتفرح برجعة الكابتن سليما معافى ... آمين".



