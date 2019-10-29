Advertisements
Advertisements
Advertisements

تركي آل الشيخ: إدخال المحارم في حواديت الكرة "عيب" وأسرة الخطيب خط أحمر

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 05:18 م
Advertisements
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
Advertisements
تمنى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني الشفاء العاجل لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وأكد مالك نادي ألميريا الإسباني بأنه لا يسمح بأي إساءة تجاه أسرة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مشددًا على عدم إدخال مثل هذه الأمور في الكرة.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"الكابتن الاخ محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي مع اخي ومندوبي عبدالرحمن الحمود للاطمئنان على صحته".

وأضاف :" ووصلي عتاب المحب من حرم الكابتن محمود وبناته ان هنالك اشخاص أساؤوا لهم واستخدموا اسمي".

وتابع :"انا وبيبو رجالة ونستحمل ... اما الاخت الكريمة وبناتها خط احمر لا اسمح للإساءة لهم ولم اجد منها وبناتها إلا كل احترام ورقي وتربية طيبة".

وزاد :"عيب تدخلوا المحارم في حواديت كورة ... اختشوا ... وحقها وبناتها على راسي من فوق وتفرح برجعة الكابتن سليما معافى ... آمين".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادي الميريا محمود الخطيب تركي آل الشيخ الخطيب الأهلي آل الشيخ

أخبار تهمك

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

منذ يوم

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

منذ حوالي 21 ساعة

"خلع ضرسه فمات".. وفاة مُسن على يد طبيب أسنان بدمنهور (صور ومستندات)

منذ يوم

الزمالك يحسم موقفه من الصفقات الشتوية الجديدة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. أسامة جلال يوقع للأهلي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

هل يبيع ليفربول محمد صلاح لضم نجم فرنسا؟

منذ حوالي 7 ساعات

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يرفض طلب فايلر

منذ حوالي 8 ساعات

3 أسماء على طاولة فايلر.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

منذ حوالي 3 ساعات

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

منذ يوم

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

منذ ساعتين و 25 دقيقة

بأمر فايلر.. الأهلي يفاجيء شريف إكرامي

منذ يوم

رد قوي لوزير النقل على دعوات استقالته بعد واقعة ضحية التذكرة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تصريح مفاجئ لشقيق ضحية تذكرة القطار

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

محمود الخطيب خارج الأهلي لمدة شهر

عاجل - تركي آل الشيخ يدافع عن الخطيب

القيعي عن دعم تركي آل الشيخ للخطيب: "تصرف نبيل"

سمن علي عسل.. مرتضي منصور: محدش يقدر يوقعني في تركي آل الشيخ

مرتضى منصور ردًا على شكاوى الأهلي: "مابخفش.. وتضامن تركي مع الخطيب تعزية له"

بعد موقفه الأخير.. فنانون ورياضيون وشخصيات عامة يقودون مبادرة للصلح بين "آل الشيخ" و"الخطيب"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:31 م

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

02:26 م

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

09:15 ص

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

04:55 م

الزمالك يحسم موقفه من الصفقات الشتوية الجديدة

03:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status