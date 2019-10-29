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وكيل تعليم الفيوم يلتقي بطلاب الثانوية العامة بطامية لمناقشة منظومة التعليم الجديدة (صور)

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 05:09 م
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بوابة الفجر
ريهام على
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التقى محمد عبدالله، وكيل تعليم الفيوم، اليوم الثلاثاء، بطلاب الثانوية العامة - إدارة طامية التعليمية بحضور مروة عبدالعزيز، مدير عام إدارة طامية التعليمية وعدد من قيادات إدارة طامية، أحمد فريد نقيب معلمي طامية، ومسئولى التطوير التكنولوجي ومدير التعليم الثانوي بالمديرية.

تم إقامة الندوة بمقر نقابة المعلمين بطامية، وفي كلمته ناقش وكيل تعليم الفيوم أبنائه الطلاب والطالبات حول منظومة التعليم الجديدة 2.0 كما قام بتحفيز طلاب الصف الثالث الثانوي بضرورة الجد والإجتهاد من أجل الحصول على مراكز أولى على مستوى الجمهورية، حيث فازت الفيوم بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى الثانوية العامة خلال العامين الماضيين.

كما قرر وكيل تعليم الفيوم ضرورة تشكيل لجنة فورًا من التطوير التكنولوجي بالمتابعة على جميع مدارس الثانوية العامة بالإدارة ومراجعة عمل جهاز التابلت لكل طالب وتشغيل الجهاز على أعلى مستوى.
وكيل تعليم الفيوم يلتقي بطلاب الثانوية العامة بطامية لمناقشة منظومة التعليم الجديدة (صور)
وكيل تعليم الفيوم يلتقي بطلاب الثانوية العامة بطامية لمناقشة منظومة التعليم الجديدة (صور)
وكيل تعليم الفيوم يلتقي بطلاب الثانوية العامة بطامية لمناقشة منظومة التعليم الجديدة (صور)
وكيل تعليم الفيوم يلتقي بطلاب الثانوية العامة بطامية لمناقشة منظومة التعليم الجديدة (صور)
وكيل تعليم الفيوم يلتقي بطلاب الثانوية العامة بطامية لمناقشة منظومة التعليم الجديدة (صور)
وكيل تعليم الفيوم يلتقي بطلاب الثانوية العامة بطامية لمناقشة منظومة التعليم الجديدة (صور)
وكيل تعليم الفيوم يلتقي بطلاب الثانوية العامة بطامية لمناقشة منظومة التعليم الجديدة (صور)
وكيل تعليم الفيوم يلتقي بطلاب الثانوية العامة بطامية لمناقشة منظومة التعليم الجديدة (صور)
وكيل تعليم الفيوم يلتقي بطلاب الثانوية العامة بطامية لمناقشة منظومة التعليم الجديدة (صور)
وكيل تعليم الفيوم يلتقي بطلاب الثانوية العامة بطامية لمناقشة منظومة التعليم الجديدة (صور)
وكيل تعليم الفيوم يلتقي بطلاب الثانوية العامة بطامية لمناقشة منظومة التعليم الجديدة (صور)
وكيل تعليم الفيوم يلتقي بطلاب الثانوية العامة بطامية لمناقشة منظومة التعليم الجديدة (صور)
وكيل تعليم الفيوم يلتقي بطلاب الثانوية العامة بطامية لمناقشة منظومة التعليم الجديدة (صور)
وكيل تعليم الفيوم يلتقي بطلاب الثانوية العامة بطامية لمناقشة منظومة التعليم الجديدة (صور)
وكيل تعليم الفيوم يلتقي بطلاب الثانوية العامة بطامية لمناقشة منظومة التعليم الجديدة (صور)
وكيل تعليم الفيوم يلتقي بطلاب الثانوية العامة بطامية لمناقشة منظومة التعليم الجديدة (صور)
وكيل تعليم الفيوم يلتقي بطلاب الثانوية العامة بطامية لمناقشة منظومة التعليم الجديدة (صور)
وكيل تعليم الفيوم يلتقي بطلاب الثانوية العامة بطامية لمناقشة منظومة التعليم الجديدة (صور)
وكيل تعليم الفيوم يلتقي بطلاب الثانوية العامة بطامية لمناقشة منظومة التعليم الجديدة (صور)
وكيل تعليم الفيوم يلتقي بطلاب الثانوية العامة بطامية لمناقشة منظومة التعليم الجديدة (صور)
وكيل تعليم الفيوم يلتقي بطلاب الثانوية العامة بطامية لمناقشة منظومة التعليم الجديدة (صور)
وكيل تعليم الفيوم يلتقي بطلاب الثانوية العامة بطامية لمناقشة منظومة التعليم الجديدة (صور)
وكيل تعليم الفيوم يلتقي بطلاب الثانوية العامة بطامية لمناقشة منظومة التعليم الجديدة (صور)
وكيل تعليم الفيوم يلتقي بطلاب الثانوية العامة بطامية لمناقشة منظومة التعليم الجديدة (صور)
وكيل تعليم الفيوم يلتقي بطلاب الثانوية العامة بطامية لمناقشة منظومة التعليم الجديدة (صور)
وكيل تعليم الفيوم يلتقي بطلاب الثانوية العامة بطامية لمناقشة منظومة التعليم الجديدة (صور)
وكيل تعليم الفيوم يلتقي بطلاب الثانوية العامة بطامية لمناقشة منظومة التعليم الجديدة (صور)
وكيل تعليم الفيوم يلتقي بطلاب الثانوية العامة بطامية لمناقشة منظومة التعليم الجديدة (صور)
وكيل تعليم الفيوم يلتقي بطلاب الثانوية العامة بطامية لمناقشة منظومة التعليم الجديدة (صور)
وكيل تعليم الفيوم يلتقي بطلاب الثانوية العامة بطامية لمناقشة منظومة التعليم الجديدة (صور)
وكيل تعليم الفيوم يلتقي بطلاب الثانوية العامة بطامية لمناقشة منظومة التعليم الجديدة (صور)
وكيل تعليم الفيوم يلتقي بطلاب الثانوية العامة بطامية لمناقشة منظومة التعليم الجديدة (صور)
وكيل تعليم الفيوم يلتقي بطلاب الثانوية العامة بطامية لمناقشة منظومة التعليم الجديدة (صور)
وكيل تعليم الفيوم يلتقي بطلاب الثانوية العامة بطامية لمناقشة منظومة التعليم الجديدة (صور)
وكيل تعليم الفيوم يلتقي بطلاب الثانوية العامة بطامية لمناقشة منظومة التعليم الجديدة (صور)
وكيل تعليم الفيوم يلتقي بطلاب الثانوية العامة بطامية لمناقشة منظومة التعليم الجديدة (صور)
وكيل تعليم الفيوم يلتقي بطلاب الثانوية العامة بطامية لمناقشة منظومة التعليم الجديدة (صور)
وكيل تعليم الفيوم يلتقي بطلاب الثانوية العامة بطامية لمناقشة منظومة التعليم الجديدة (صور)
وكيل تعليم الفيوم يلتقي بطلاب الثانوية العامة بطامية لمناقشة منظومة التعليم الجديدة (صور)
وكيل تعليم الفيوم يلتقي بطلاب الثانوية العامة بطامية لمناقشة منظومة التعليم الجديدة (صور)
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مصر تعليم الفيوم اخبار

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