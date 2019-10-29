'الزناتي' يرفض صلح نقيب الصحفيين مع رئيس نادي الزمالك

علق حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين، على قرار الصلح مع رئيس نادي الزمالك، قائلا: "بما إن نقيب الصحفيين راح وقعد مع مرتضى منصور واتفق معاه، وأخد موقف من غير الرجوع لمجلس النقابة بالصلح، دون الانتظار لاجتماع المجلس النهاردة، فرأيي اللى هقوله وقبل اجتماع المجلس أيضًا إني رافض شكلاً وموضوعًا ما قام به النقيب، ودا حق للجمعية العمومية إنها تعرفه، ليس بهذا الشكل تُدار الأمور".



ويعقد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، اجتماعه الدوري اليوم الثلاثاء.



ويتضمن جدول الأعمال، مناقشة ملف تكويد الصحف الجديدة، وملف الإسكان، وشئون القيد، واعتماد لجنة المشتغلين الأخيرة، والروابط، كما يناقش الاجتماع مستجدات أزمة جريدة التحرير وشئون المبنى، وشئون الموظفين، واللجان، وما يستجد من أعمال.



وكان مرتضى منصور كان قد توجه بسيل من السباب لعضو مجلس النقابة محمود كامل وعدد من الزملاء الصحفيين، أول أمس، خلال حلقة لبرنامج الزمالك اليوم، وهو ما رفضه عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية؛ حيث رفضوا الصلح واستمرت دعوات الاحتشاد رفضًا لذلك.



أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وضياء رشوان نقيب الصحفيين، عن انتهاء مشكلة الصحفيين مع النادي الأبيض.





وبث برنامج "الزمالك اليوم"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، مقطع فيديو لزيارة "منصور" إلى نقابة الصحفيين حيث أعرب عن تقديره واحترامه للنقابة وأعضائها ورئيسها، ودعا "رشوان" إلى زيارة القلعة البيضاء.





وأكد "منصور" أنه منذ عمله في النيابة وهو دائم التواجد بنقابة الصحفيين، وأنه يحترم جميع أعضائها، مشيرا إلى أنه سيقدم 250 عضوية بنفس الشروط القديمة لأعضاء النقابة، لافتا إلى أن هذا "هدية" إلى النقيب ضياء رشوان.





من جانبه أكد "رشوان" احترام وتقدير الصحفيين لنادي الزمالك، مشددا على أنه مع محاسبة أي شخص يخطئ.



وفي نهاية اللقاء تصافح الطرفان.





وشهدت الأيام الماضية أزمة بين النقابة ونادي الزمالك، على خلفية قرارات النادي بمنع الصحفيين من الدخول، وأعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين عن رفضه التام لقرارات النادي المخالفة للقانون وأدان السب والقذف في حق أعضاء النقابة معلنا اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.



