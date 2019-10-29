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مواجهة سهلة نسبيًا لكتيبة مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 03:38 م
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مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
عبد الرحمن السيد
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يستعد ملعب الاتحاد لاستضافة المباراة التي ستجمع مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة "كاراباو" .

مواجهة سهلة نسبيًا لكتيبة مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون

وتعد مباراة مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون سهلة نظيرًا لكتيبة الفيلسوف الإسباني بيب جوارديولا، نظرًا لفارق الأمكانيات بين كلا الفريقين، بالإضافة إلى المعنويات السيئة للغاية التي يدخل بها الضيوف خلال اللقاء .

وتأتي معنويات الضيوف سئية للغاية قبل مباراة مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون، بعدما تلقوا هزيمة هي الأكبر في تاريخ الدوري الإنجليزي ضد ليستر سيتي في الجولة الماضية من البريميرليج.

وكان ساوثهامبتون قد تلقى هزيمة مهينة من ثعالب ليستر بتسعة أهداف كاملة دون رد، ليكون الفريق في وضع صعب للغاية خلال مباراة مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون مساء الليلة .

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون
ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون في العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة .

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون
ومن المقرر أن تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD ، التابعة مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية الحاصلة على حقوق بث مباريات كأس الكاراباو .

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