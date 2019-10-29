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التحقيق مع ناظر محطة شبين القناطر لإطلاق قطار المرج دون سائق

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 03:27 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد نبيل
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قال غريب أحمد غريب رئيس مجلس مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، انه توجه بلجنة من المجلس للتحقيق في واقعة إنطلاق قطار المرج بالمحطة دون سائق والتي جرت "أمس " حيث تبين الواقعة تمت في قطار المرج شبين والذي كانت محطته الاخيرة بشبين القناطر،مشيرا الي أن العاملين بالمحطة إستطاعوا السيطرة علي الموقف في دقائق معدودة حيث لم يتجاوز القطار مزلقان السكة الحديد المجاور للمحطة وتم ربطه دون وقوع خسائر او إصابات.

أشار رئيس المدينة انه جري إرسال لجنة تحقيق من الهيئة لكشف ملابشات الحادث وانه جري إستدعاء ناظر المحطة للقاهرة للخضوع للتحقيق من قبل مسئول هيئة السكة الحديد.
 
كان النائب محمود بدر عضو البرلمان عن شبين القناطر قد أعلن اليوم تفاصيل الواقعة حيث قال عبر صفحته علي موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" "أمس" حصلت واقعة غريبة جدا في البلد عندي "شبين القناطر" قطر المرج اتحرك لوحده بدون سائق بعد ما وصل المحطة بدقائق وطبعا الناس مكنتش لحقت تنزل وحصل حالة ذعر كبيرة بين الناس وبدأوا ينطوا م القطر بشكل عشوائي وفي حالات اغماء ولولا ستر ربنا علينا كانت هتبقي كارثة.. اول ما الناس كلموني حاولت التواصل اكتر من مرة مع رئيس هيئة السكك الحديدية وكنت كل اللي بطلبه تحقيق في الواقعة عشان نعرف سببها ايه ونضمن عدم تكرارها وللأسف مكانش في رد ارسلت له رسالة بالموضوع فكان الرد برسالة منه " هنبقي نشوف الموضوع يا باشا " ولا حياة لمن تنادي حتي هذه اللحظة ".

أشار بدر انه تقدم ببيان عاجل لمجلس النواب قائلا " لكن انا حزين ان في ناس مستهترة بالشكل ده بتشتغل مع الفريق كامل الوزير المحترم، مستطردًا " الناس دي ممكن توصل بينا لكارثة وللاسف الفريق كامل هيكون ضحية ليهم وانا بحمد ربنا انه سترها معانا ومشفناش امبارح ضحايا تاني تحت القطر لكن انا بوعد رئيس هيئة السكك الحديدية اني اعلمه ميستهترش مرة تانية بحوادث ممكن تؤدي لضحايا مصريين".
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الكلمات المفتاحية

واقعة القطار مصر قطار المرج اخبار

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