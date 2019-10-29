يواجه مساء اليوم الثلاثاء نادي برشلونة نظيره نادي بلد الوليد ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز علي ملعب كامب نو الدولي بمدينة برشلونة.





التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد بلد الوليد بالدوري الاسباني الممتاز.





وجاءت تشكيلة برشلونة لمواجهة نظيره نادي بلد الوليد كالتالي:

حراسة المرمى : تير شتيجن

خط الدفاع : سيميدو ، لينجليت ، بيكيه ، البا

خط الوسط : دى يونج ، بوسكيتس ، ارثر ميلو

خط الهجوم : ليونيل ميسي ، جريزمان ، سواريز





بينما جاءت تشكيلة بلد الوليد المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمي: جوردي ماسيب لوبيز

خط الدفاع: انطونيو خيسوس _ فيديريكو باربا _ خافيير سانشيز _ خواكين فيرنانديز _ كيكو اوليفاس.

خط الوسط: بورخا فيرنانديز _ فيديريكو سان ايميتيري _ خورخي دي فروتوس .

خط الهجوم: أوسكار بلانو _ سيرخيو جونتان





موعد مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بالدوري الإسباني





ومن المقرر أن تقام المباراة بين برشلونة و نظيره نادي بلد الوليد اليوم الثلاثاء في أمام الساعة العاشرة والربع مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر وربع بتوقيت السعودية والثانية عشر وربع بتوقيت الإمارات والتاسعه وربع بتوقيت جرينتش مساء الثلاثاء.





القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد بلد الوليد بالدوري الإسباني

وتنقل مباراة برشلونة ونظيره نادي بلد الوليد علي ملعب كامب نو في تمام الساعه العاشرة وربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر وربع بتوقيت السعودية والثانية عشر وربع بتوقيت الإمارات والتاسعه وربع بتوقيت جرينتش مساء الثلاثاء، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 3 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسبانى.





ترتيب برشلونة وبلد الوليد بالدوري الإسباني الممتاز.

يحتل برشلونة المركز الثاني خلف غرناطة المتصدر برصيد 19 نقطة، بينما يحتل فريق بلد الوليد المركز التاسع برصيد 14 نقطة وكان برشلونة قد تأجل له اللقاء السابق ببطولة الدوري، أمام ريال مدريد، بينما سيواجه ريال مدريد نظيره ليجانيس يوم الأربعاء.