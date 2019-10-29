Advertisements
Advertisements
Advertisements

غادة الشربيني تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل مشاركة معهد جوته في بانوراما الفيلم الأوروبي

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 05:28 م
Advertisements
بانوراما الفيلم الأوروبي
بانوراما الفيلم الأوروبي
شيماء عطية - تصوير: أحمد علي
Advertisements
قالت غادة الشربيني، مسئول البرامج الثقافية في معهد جوته بالقاهرة، إن المعهد يشارك في فاعليات بانوراما الفيلم الأوروبي ابتدءًا من الدورة الثالثة منذ عام ٢٠١٠، بعدد من الأفلام الألمانية، لافتة إلى أن أن السينما الألمانية حققت تطور كبير في السنوات الأخيرة محققة مكانة مميزة في السينما الأوروبية.

وأضافت "الشربيني" في تصريحات خاصة ل"الفجر الفني"، على هامش جلسة الحوارات الصحفية التي عُقدت ظهر اليوم بسينما زاوية للكشف عن تفاصيل الدورة الثانية عشر من المهرجان، أن اختيارات الأفلام المشاركة في البانوراما تتم بالاشتراك بين المعهد وإدارة البانوراما.

وأعربت "الشربيني" عن سعادتها بمشاركة المعهد وتواجده في المهرجان، مؤكدة أن البانوراما تعكس ثقافة الفيلم الأوروبي بوجه عام.

وأشارت "الشربيني" إلى مشاركة المعهد ب٥ أفلام ألمانية، ستعرض ضمن فاعليات المهرجان بسينما زاوية وسينما الزمالك، لافتة إلى رغبة إدارة المهرجان في اقتصار العروض على صالتي العرض السالف ذكرهما، بعيدًا عن المعهد، وهو ما لم تعترض عليه إدارة المعهد.

ومن المقرر أن تنطلق فاعليات الدورة الثانية عشر في الفترة من ٦: ١٦ نوفمبر المقبل، بمشاركة 75 فيلم روائي، وثائقي، وقصير من أكثر من 30 بلد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيثم شاكر نجوم الفن مشاهير مزيكا كريم فهمي فن شادى سرور سينما دراما خبار الفن بانوراما الفيلم الأوربي القبض على الفنان محمد علي الفجر الفني اخيرة اخر اخبار محمد علي أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ حوالي 9 ساعات

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

منذ حوالي 21 ساعة

"خلع ضرسه فمات".. وفاة مُسن على يد طبيب أسنان بدمنهور (صور ومستندات)

منذ يوم

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

منذ ساعتين و 27 دقيقة

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

منذ يوم

هل يبيع ليفربول محمد صلاح لضم نجم فرنسا؟

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يحسم موقفه من الصفقات الشتوية الجديدة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

منذ يوم

عاجل.. أسامة جلال يوقع للأهلي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يرفض طلب فايلر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

منذ يوم

رد قوي لوزير النقل على دعوات استقالته بعد واقعة ضحية التذكرة

منذ حوالي 7 ساعات

3 أسماء على طاولة فايلر.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ حوالي 10 ساعات

بأمر فايلر.. الأهلي يفاجيء شريف إكرامي

منذ يوم

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تصريح مفاجئ لشقيق ضحية تذكرة القطار

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف على أماكن عرض برنامج الدورة الـ11 لـ بانوراما الفيلم الأوروبي

ماريان خوري تعلن عن مشاركة ٦٠ فيلم من ٢٦ دولة في بانوراما الفيلم الأوروبي (صور)

التفاصيل الكاملة للمؤتمر الصحفي للدورة الحادية عشر لـ"بانوراما الفيلم الأوروبي" (فيديو وصور)

جلسة لقاءات صحفية لبانوراما الفيلم الأوروبي بسينما زاوية.. الثلاثاء

نادين الدريني لـ"الفجر الفني": "مشاركة ٧٩ فيلم في بانوراما الفيلم الأوروبي.. وملتزمين بسعر التذكرة"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:31 م

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

02:26 م

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

09:15 ص

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

04:55 م

الزمالك يحسم موقفه من الصفقات الشتوية الجديدة

03:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status