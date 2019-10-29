غادة الشربيني تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل مشاركة معهد جوته في بانوراما الفيلم الأوروبي

قالت غادة الشربيني، مسئول البرامج الثقافية في معهد جوته بالقاهرة، إن المعهد يشارك في فاعليات بانوراما الفيلم الأوروبي ابتدءًا من الدورة الثالثة منذ عام ٢٠١٠، بعدد من الأفلام الألمانية، لافتة إلى أن أن السينما الألمانية حققت تطور كبير في السنوات الأخيرة محققة مكانة مميزة في السينما الأوروبية.



وأضافت "الشربيني" في تصريحات خاصة ل"الفجر الفني"، على هامش جلسة الحوارات الصحفية التي عُقدت ظهر اليوم بسينما زاوية للكشف عن تفاصيل الدورة الثانية عشر من المهرجان، أن اختيارات الأفلام المشاركة في البانوراما تتم بالاشتراك بين المعهد وإدارة البانوراما.



وأعربت "الشربيني" عن سعادتها بمشاركة المعهد وتواجده في المهرجان، مؤكدة أن البانوراما تعكس ثقافة الفيلم الأوروبي بوجه عام.



وأشارت "الشربيني" إلى مشاركة المعهد ب٥ أفلام ألمانية، ستعرض ضمن فاعليات المهرجان بسينما زاوية وسينما الزمالك، لافتة إلى رغبة إدارة المهرجان في اقتصار العروض على صالتي العرض السالف ذكرهما، بعيدًا عن المعهد، وهو ما لم تعترض عليه إدارة المعهد.



ومن المقرر أن تنطلق فاعليات الدورة الثانية عشر في الفترة من ٦: ١٦ نوفمبر المقبل، بمشاركة 75 فيلم روائي، وثائقي، وقصير من أكثر من 30 بلد.

