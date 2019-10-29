"جيب فوق الركبة وبطن مكشوف" رشا مهدي تغازل جمهورها بأحدث إطلالاتها (صور)

تصوير مسلسلها الجديد



صرحت الفنانة رشا مهدي، عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر" علي مسلسلها الجديد قائلة: "‏دعواتكم ويارب يعجبكم، رشا مهدى تبدأ تصوير مسلسلها الجديد اطمنى مع أنوشكا ويسرا اللوزى".





على صعيد آخر شاركت الفنانة رشا مهدي في العديد من الأفلام منها شرم برم، واحد من الناس، مربع داير، ميكانو، ورقة شفرة، بدل فاقد.



ومن المسلسلات : خان القناديل ، مسألة مبدأ ، أميرة في عابدين ، على نار هادئة ، ساعة عصاري ، نفق الشيطان، بالشمع الأحمر، أحلام نبيلة، على كف عفريت، المواطن X، تحت الأرض، الشك، سيرة حب، العراف، أستاذ ورئيس قسم.





يذكر ان الفنانه رشا مهدى قدمت آخر أعمالها مسلسل "رمضان كريم" ، وشارك فى بطولته روبى ، ريهام عبد الغفور، صبرى فواز، سيد رجب، سلوى عثمان، وعدد أخر من الفنانين، إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عبد الله.



ولدت الفنانة رشا مهدي في القاهرة عام 1979.



إنضمت رشا مهدي إلى المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون وتخرجت من قسم الدراما والنقد.



ابتدأت حياتها الفنية عام 2002 من خلال مشاركتها في الفيلم القصير "مربع داير". وفي نفس العام شاركت في مسلسل "أميرة من عابدين" مع الفنانة سميرة أحمد ومن إخراج أحمد صقر.



شاركت الفنانة رشا مهدي، جمهورها بجلسه تصوير جديده لها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام" ونشرت صورتين لها وظهرت بأطلالة ساحرة وأنيقة حيث ارتدت فستان من قطعتين من فوق باللون الاسود و جيب باللون الأبيض وأرتدت في يديها ساعة أنيقة ووضعت مكياج ناسب أطلالتها وتركت شعرها منسدل على كتفيها.وعلقت على الصور قائلة: "الأناقة هي وسيلة لتقول من أنت."