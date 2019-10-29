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عشاق بوفون يحتفلون برقم مميز في مسيرته

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:30 م
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بوفون وانييستا وراؤول
بوفون وانييستا وراؤول
الفجر الرياضي
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يحتفل عشاق الأسطورة الإيطالية جانلويجي بوفون بمرور 22 عاما على ظهوره الأول مع المنتخب الإيطالي.

 

عشاق بوفون يحتفلون برقم مميز في مسيرته


وذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم: "في مثل هذا اليوم 29 أكتوبر 1997، أي قبل 22 عاما، ظهر لأول مرة الأسطورة جيانلويجي بوفون، مع المنتخب الوطني الإيطالي الأتزوري وعمره 19 سنة".

 

وتابعت: "دافع بطل كأس العالم 2006 عن شباك إيطاليا خلال مسيرته 176 مرة".

 

كما حدث في مثل هذا اليوم أن ظهر ثنائي مميز للغاية في أول ظهور لهم مع منتخباتهم ، وهما راؤول جونزاليس عام 1994 والرسام أندريس إنييستا عام 2002 .

 

على مستوى الأندية، بدأ بوفون مسيرته الإحترافية مع بارما في عام 1995، حيث وصل سريعاً للدوري الإيطالي الدرجة الأولى لأول مرة، وسرعان ما تطور في المستوى والأدوار مع نادي بارما، كسب سمعة بإعتباره واحد من الحراس الشباب الواعدين في إيطاليا، خلال الفترة التي قضاها مع النادي، وحصل معهم على كأس إيطاليا والدوري الأوروبي وكأس السوبر الإيطالي، وكلها كانت في عام 1999.

 

وبعد أن إنضم ليوفنتوس في عام 2001، فاز بوفون فوراً بلقبين للدوري الإيطالي الدرجة الأولى في أول موسمين له مع النادي، وتم الإعتراف به بأنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم في مركزه. بعد فوز بالدوري الإيطالي مرتين متتالية وفوزه أيضاً في عام 2005 و2006، والذي تم تجريدها من النادي لاحقاً وهُبط النادي إلى دوري الدرجة الثاني بسبب التورط في فضيحة كرة القدم الإيطالية 2006.

 

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الكلمات المفتاحية

كرة القدم رياضة راؤول بوفون انييستا الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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