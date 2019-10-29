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ترامب: أفغانستان أكثر أمانا من شيكاغو

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:21 م
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ترامب
ترامب
وكالات
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أفغانستان أكثر أمانًا من مدينة شيكاغو.

 

وقال ترامب، في اجتماع للجمعية الدولية لقادة الشرطة، اليوم الثلاثاء إن شيكاغو أخطر من أفغانستان التي تخوض الولايات المتحدة حرباً فيها منذ 18 عامًا.

 

وأشار ترامب، إلى أن معدل الجريمة المرتفع في ثالث أكثر مدينة أمريكية سكانًا، مضيفًا "هذا محرج لنا. الناس في جميع أنحاء العالم يتحدثون عن شيكاغو. أفغانستان مكان آمن بالمقارنة معها. هذا صحيح".

 

وانتقد ترامب انتقادات قائد شرطة شيكاغو إيدي جونسون الذي رفض حضور الاجتماع تعبيراً عن معارضته للرئيس الجمهوري الذي يؤدي أول زيارة له للمدينة منذ توليه الرئاسة في 2017.

 

ويتمتع الحزب الديمقراطي بتأييد كبير في شيكاغو.

 

وفي إشارة لجونسون، قال ترامب: "هذا رجل لم يكلف نفسه عناء حضور اجتماع لقادة الشرطة، أكثر الناس احتراماً في البلاد، في مدينته ومع رئيس الولايات المتحدة. هل تعرفون لماذا؟ لأنه لا يؤدي عمله".

 

وبلغ عدد جرائم القتل بشيكاغو في العام الماضي، 561 جريمة بعد أن كان 653  في 2017.

 

وذكرت صحيفة شيكاغو تريبيون أن عدد جرائم القتل في شيكاغو منذ بداية العام الجاري بلغ 436 جريمة.

 

وردت لوري لايتفوت رئيسة بلدية شيكاغو الديمقراطية، على ترامب على تويتر، قائلة إنه لا مفاجأة في أنه "أتى بتهريجه الجاهل المهين إلى شيكاغو".

 

وأضافت "من حسن الحظ أننا في هذه المدينة نعرف الحقيقة، ولن نسمح لأحد، أياً كان منصبه، بأن يحط من قدرنا بشراً أو من وضعنا مدينةً مضيافةً".

 

وشارك الآلاف في شيكاغو في مظاهرة خارج برج ترامب، أين كان الرئيس يجمع حوالي 4 ملايين دولار لحملة انتخابه لفترة ثانية في 2020 وللجنة الوطنية للحزب الجمهوري.

 

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بالمضي في مساءلة ترامب، تمهيداً لعزله وإدانته.

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الكلمات المفتاحية

شيكاغو ترامب اكثر امانا افغانستان

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