Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الصناعة" تستعد لإطلاق عدد من معارض الأثاث الدمياطي بالدول الافريقية

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:09 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements

زار وفد من هيئة تنمية الصادرات برئاسة الدكتو عبد العزيز الشريف الرئيس التنفيذي للهيئة محافظة دمياط تضمنت لقاءً مع منال عوض محافظ دمياط وجولة ميدانية بمدينة دمياط للأثاث بالإضافة الي المشاركة بفاعليات المنتدى الاقتصادى لتجار ومصنعي و مصدرى الأثاث.

من جانبه استعرض عبد العزيز الشريف خلال لقائه مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط سبل الترويج لصناعة الأثاث بمحافظة دمياط وخاصة مدينة الأثاث، فضلا عن استعراض دور هيئة تنمية الصادرات فى دعم مصدرى الاثاث بمحافظة دمياط واتخاذ العديد من الخطوات التنفيذية فى إعداد دراسات  شاملة عن السوق العالمى لمنتجات الأثاث ودورها فى إقامة اسابيع وبعثات تجارية فى الاسواق العالمية وخاصة الاسواق الإفريقية.

و تناول اللقاء أهمية تدشين آليات عمل لدراسة إحتياجات السوق العالمي للأثاث للبدء في وضع خطة إستراتيجية لتطوير صناعة الأثاث الدمياطي بالإضافة الي إمكانيات إقامة دورات تدريبية لمختلف الصناع داخل المركز التكنولوجي بمدينة دمياط للأثاث للنهوض بقدراتهم في صناعة الأثاث وفقا لمتطلبات السوق العالمي .

وفى هذا الاطار أوضح الشريف ان الهيئة بصدد إقامة مجموعة من المعارض بمختلف دول قارة أفريقيا ، مشيراً الي إمكانية تخصيص مساحة من المعرض لمنتجات محافظة دمياط و خاصة منتجات مدينة دمياط للأثاث .

وتفقد وفد هيئة تنمية الصادرات مدينة دمياط للأثاث أحد أهم المشروعات القومية التى أنشئت بهدف دعم هذه الصناعة التى تعد الحرفة الأولى لأبناء محافظة دمياط حيث أنشئت المدينة بهدف تطوير هذه الصناعة الحيوية ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، وتفقد ايضا مركز تكنولوجيا الأثاث واستعراض الخدمات المقدمة لمصنعى الأثاث بالمدينة والتى تضم 21 موقعا أساسيا تشمل المصانع والورش الصغيرة والمتوسطة والمعارض والمراكز التكنولوجية.

واستعرض عبد العزيز الشريف رئيس هيئة تنمية الصادرات خلال المنتدى الاقتصادى دور الهيئة فى دعم مصدرى الاثاث بمحافظة دمياط واتخاذ الهيئة العديد من الخطوات التنفيذية فى إعداد دراسات شاملة عن السوق العالمى لمنتج الأثاث تتضمن اهم الاسواق المستهدفة واذواق المستهلكين والتطورات العالمية ، مشيرا الي اهمية تطوير المنتجات المصرية لتصبح قابله للتصدير للاسواق الخارجية.

ولفت الي ان الهيئة تقوم بتنظيم اسابيع تجارية فى الدول الإفريقية وتسعى الهيئة حاليا إلى إقامة اسابيع تجارية لمنتج الأثاث الدمياطى في عدد من اسواق الدول الإفريقية التى يتمتع فيها منتج الأثاث  المصرى بميزات تنافسية كبيرة، مشيراً الي ان الهيئة ستقوم ببحث امكانيات إقامة معرض دائم لمنتجات الأثاث بمحافظة دمياط فى إحدى الدول الإفريقية سواء بصورة دائمة او موسمية، مشيرا الي ان الهيئة ستقوم بعقد العديد من الورش التدريبية والتعريفية لتطوير صناعة الأثاث وتعريف المصنعين بجميع خطوات العملية التصديرية التي تساعدهم في دخول الاسواق الخارجية،مؤكداً دور الهيئة فى توفير مشترين اجانب لمصنعى الأثاث بمحافظة دمياط من خلال تنظيم بعثات مشترين  من أكبر الأسواق العالمية المستهدفة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير الصناعة وزارة الصناعة الصناعة اخبار وزير الصناعة اليوم اخبار وزارة الصناعة اليوم اخبار الصناعة الان

أخبار تهمك

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

منذ حوالي 22 ساعة

نجم الأهلي: مارتن لاسارتي أفضل من دربني.. وأجيري ظلمني

منذ ساعة الا ربع

"خلع ضرسه فمات".. وفاة مُسن على يد طبيب أسنان بدمنهور (صور ومستندات)

منذ يوم

الأهلي يرفض طلب فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

قرار مفاجئ من الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

منذ يوم

رد قوي لوزير النقل على دعوات استقالته بعد واقعة ضحية التذكرة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

منذ أقل من نصف ساعة

خبر سار في ريال مدريد يسعد زيدان

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تصريح مفاجئ لشقيق ضحية تذكرة القطار

منذ حوالي 15 ساعة

هل يبيع ليفربول محمد صلاح لضم نجم فرنسا؟

منذ حوالي 4 ساعات

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ حوالي 6 ساعات

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

منذ حوالي 18 ساعة

3 أسماء على طاولة فايلر.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أسامة جلال يوقع للأهلي (فيديو)

منذ ساعتين و 11 دقيقة

موضوعات متعلقة

محافظ دمياط : "السيسي" يفتتح مدينة الأثاث في فبراير

فرش "بشائر الخير ٥" بالأثاث الدمياطي

مدينة أثاث دمياط تحصد فرش ٨٠٪ من بشائر الخير ٥

نقل المقر الرئيسي لمدينة أثاث دمياط

محافظ دمياط لمالكي مدينة الأثاث: بدء تشغيل المعرض الدائم

محافظ دمياط: استخدام التقنيات الحديثة لتوطين صناعة الأثاث بالمحافظة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:31 م

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

09:15 ص

رد قوي لوزير النقل على دعوات استقالته بعد واقعة ضحية التذكرة

11:24 ص

عاجل.. أسامة جلال يوقع للأهلي (فيديو)

12:39 م

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

04:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status