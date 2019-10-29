"الصناعة" تستعد لإطلاق عدد من معارض الأثاث الدمياطي بالدول الافريقية





زار وفد من هيئة تنمية الصادرات برئاسة الدكتو عبد العزيز الشريف الرئيس التنفيذي للهيئة محافظة دمياط تضمنت لقاءً مع منال عوض محافظ دمياط وجولة ميدانية بمدينة دمياط للأثاث بالإضافة الي المشاركة بفاعليات المنتدى الاقتصادى لتجار ومصنعي و مصدرى الأثاث.





من جانبه استعرض عبد العزيز الشريف خلال لقائه مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط سبل الترويج لصناعة الأثاث بمحافظة دمياط وخاصة مدينة الأثاث، فضلا عن استعراض دور هيئة تنمية الصادرات فى دعم مصدرى الاثاث بمحافظة دمياط واتخاذ العديد من الخطوات التنفيذية فى إعداد دراسات شاملة عن السوق العالمى لمنتجات الأثاث ودورها فى إقامة اسابيع وبعثات تجارية فى الاسواق العالمية وخاصة الاسواق الإفريقية.





و تناول اللقاء أهمية تدشين آليات عمل لدراسة إحتياجات السوق العالمي للأثاث للبدء في وضع خطة إستراتيجية لتطوير صناعة الأثاث الدمياطي بالإضافة الي إمكانيات إقامة دورات تدريبية لمختلف الصناع داخل المركز التكنولوجي بمدينة دمياط للأثاث للنهوض بقدراتهم في صناعة الأثاث وفقا لمتطلبات السوق العالمي .





وفى هذا الاطار أوضح الشريف ان الهيئة بصدد إقامة مجموعة من المعارض بمختلف دول قارة أفريقيا ، مشيراً الي إمكانية تخصيص مساحة من المعرض لمنتجات محافظة دمياط و خاصة منتجات مدينة دمياط للأثاث .





وتفقد وفد هيئة تنمية الصادرات مدينة دمياط للأثاث أحد أهم المشروعات القومية التى أنشئت بهدف دعم هذه الصناعة التى تعد الحرفة الأولى لأبناء محافظة دمياط حيث أنشئت المدينة بهدف تطوير هذه الصناعة الحيوية ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، وتفقد ايضا مركز تكنولوجيا الأثاث واستعراض الخدمات المقدمة لمصنعى الأثاث بالمدينة والتى تضم 21 موقعا أساسيا تشمل المصانع والورش الصغيرة والمتوسطة والمعارض والمراكز التكنولوجية.





واستعرض عبد العزيز الشريف رئيس هيئة تنمية الصادرات خلال المنتدى الاقتصادى دور الهيئة فى دعم مصدرى الاثاث بمحافظة دمياط واتخاذ الهيئة العديد من الخطوات التنفيذية فى إعداد دراسات شاملة عن السوق العالمى لمنتج الأثاث تتضمن اهم الاسواق المستهدفة واذواق المستهلكين والتطورات العالمية ، مشيرا الي اهمية تطوير المنتجات المصرية لتصبح قابله للتصدير للاسواق الخارجية.





ولفت الي ان الهيئة تقوم بتنظيم اسابيع تجارية فى الدول الإفريقية وتسعى الهيئة حاليا إلى إقامة اسابيع تجارية لمنتج الأثاث الدمياطى في عدد من اسواق الدول الإفريقية التى يتمتع فيها منتج الأثاث المصرى بميزات تنافسية كبيرة، مشيراً الي ان الهيئة ستقوم ببحث امكانيات إقامة معرض دائم لمنتجات الأثاث بمحافظة دمياط فى إحدى الدول الإفريقية سواء بصورة دائمة او موسمية، مشيرا الي ان الهيئة ستقوم بعقد العديد من الورش التدريبية والتعريفية لتطوير صناعة الأثاث وتعريف المصنعين بجميع خطوات العملية التصديرية التي تساعدهم في دخول الاسواق الخارجية،مؤكداً دور الهيئة فى توفير مشترين اجانب لمصنعى الأثاث بمحافظة دمياط من خلال تنظيم بعثات مشترين من أكبر الأسواق العالمية المستهدفة.







