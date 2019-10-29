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نجم الأهلي: مارتن لاسارتي أفضل من دربني.. وأجيري ظلمني

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:07 م
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محمد هاني
محمد هاني
الفجر الرياضي
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تغزل محمد هاني ظهير أيمن الأهلي في قدرات مارتن لاسارتى المدير الفنى السابق للفريق الأحمر الذي أقيل عقب الخروج من دور الـ16 في بطولة كأس مصر.

 

وقال محمد هاني في تصريحات تليفزيونية "مارتن لاسارتى أفضل مدرب أجنبى تدربت معه ففي عهده كنت سعيدًا باللعب تحت قيادته ومعه فزنا أيضًا بلقب الدوري المصري".

 

وأشار إلى أنه لم يكن يتوقع استبعاده من قائمة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 خاصة أن الجهاز الفني السابق بقيادة خافيير أجيري كان يضمه رغم عدم مشاركته بشكل أساسي مع الأهلي

 

وتابع نجم الأهلي: "أسوأ مباراة لي مع الأهلي كانت أمام صن دوانز في دوري الأبطال، حيث لم أظهر بمستواي في تلك المباراة بالإضافة إلى بعض اللاعبين الآخرين".

 

 

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محمد هاني مارتن لاسارتي الدوري المصري الاهلي اخبار الاهلي اجيري

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