Advertisements
نجم الأهلي: مارتن لاسارتي أفضل من دربني.. وأجيري ظلمني
الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:07 م
Advertisements
الفجر الرياضي
Advertisements
تغزل محمد هاني ظهير أيمن الأهلي في قدرات مارتن لاسارتى المدير الفنى السابق للفريق الأحمر الذي أقيل عقب الخروج من دور الـ16 في بطولة كأس مصر.
وقال محمد هاني
في تصريحات تليفزيونية "مارتن لاسارتى أفضل مدرب أجنبى تدربت معه ففي عهده
كنت سعيدًا باللعب تحت قيادته ومعه فزنا أيضًا بلقب الدوري المصري".
وأشار إلى أنه لم
يكن يتوقع استبعاده من قائمة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 خاصة أن
الجهاز الفني السابق بقيادة خافيير أجيري كان يضمه رغم عدم مشاركته بشكل أساسي مع
الأهلي
وتابع نجم الأهلي: "أسوأ مباراة لي مع الأهلي كانت
أمام صن دوانز في دوري الأبطال، حيث لم أظهر بمستواي في تلك المباراة بالإضافة إلى
بعض اللاعبين الآخرين".
Advertisements