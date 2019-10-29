Advertisements
Advertisements
Advertisements

تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك في "التلاعب بالبورصة" لجلسة الغد

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 01:59 م
Advertisements
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 9 متهمين بقضية التلاعب بالبورصة من بينهم جمال وعلاء مبارك نجلا الرئيس الأسبق، لجلسة غدا الأربعاء، لمرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين إبراهيم محمد صقر ومصطفى رشاد عبد التواب ومحمد شريف بأمانة سر محمد أبو العلا.

وكانت غرفة المشورة في 20 سبتمبر 2018 قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.

وأحال النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

علاء مبارك حوادث الفجر جمال مبارك اخبار الحوادث

أخبار تهمك

"خلع ضرسه فمات".. وفاة مُسن على يد طبيب أسنان بدمنهور (صور ومستندات)

منذ يوم

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

منذ يوم

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

منذ حوالي 22 ساعة

هل يبيع ليفربول محمد صلاح لضم نجم فرنسا؟

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أسامة جلال يوقع للأهلي (فيديو)

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. تصريح مفاجئ لشقيق ضحية تذكرة القطار

منذ حوالي 15 ساعة

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

منذ حوالي 18 ساعة

نجم الأهلي: مارتن لاسارتي أفضل من دربني.. وأجيري ظلمني

منذ ساعة الا ربع

خبر سار في ريال مدريد يسعد زيدان

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الأهلي يرفض طلب فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ حوالي 6 ساعات

3 أسماء على طاولة فايلر.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ حوالي 7 ساعات

قرار مفاجئ من الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

رد قوي لوزير النقل على دعوات استقالته بعد واقعة ضحية التذكرة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

على رأسهم يحيى الدكروري.. حضور هيئة إعداد التقرير الفني بقضية "التلاعب بالبورصة"

بدء سماع أقوال لجنة الخبراء بـ"التلاعب بالبورصة"

تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك و7 آخرين بـ"التلاعب بالبورصة" لجلسة 15 أبريل

تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك وآخرين في قضية التلاعب بالبورصة للغد

بدء محاكمة علاء وجمال مبارك و7 آخرين بـ"التلاعب بالبورصة"

تاجيل محاكمة علاء وجمال مبارك في التلاعب بالبورصة للغد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:31 م

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

09:15 ص

رد قوي لوزير النقل على دعوات استقالته بعد واقعة ضحية التذكرة

11:24 ص

عاجل.. أسامة جلال يوقع للأهلي (فيديو)

12:39 م

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

04:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status