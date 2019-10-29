أقارب ضحايا داعش بعد مقتل البغدادي: "عاش ومات جبانا"



وقالت على تويتر إنها ممتنة للعملية الأمريكية ودعت إلى معركة عالمية لتقديم مقاتلي داعش إلى العدالة.



وتابعت: "يجب أن نتحد ونحمل إرهابيي داعش المسؤولية بنفس الطريقة التي حاكم بها النازيون في محكمة علنية في محاكمات نورمبرغ". "من المهم ألا ننسى أولئك الذين عانوا على يد البغدادي."



وفقد خليفة الخضر، 26 عامًا، من محافظة حلب في سوريا، العائلة والأصدقاء، وقضى ستة أشهر في سجن داعش، كان يعمل للمساعدة في تحديد رفات الأشخاص الذين عثر عليهم في مقابر داعش الجماعية. وقال: "كانت المفاجأة أننا لم نفرح كما توقعنا بالأمس".



وذكر الخضر أن الولايات المتحدة حددت بقايا البغدادي من الحمض النووي الخاص به في غضون 15 دقيقة، لكن عشرات العائلات في جميع أنحاء سوريا لم تعثر بعد على أقارب مفقودين، مضيفا:"لقد ولت داعش وقُتل قائدها، لكن الناس ما زالوا ينتظرون لمعرفة مصير أطفالهم."



وقال إنه اتصل بالقوات الأمريكية في سوريا لطلب مجموعات الحمض النووي، لكن قيل لها إنها باهظة الثمن، واتهم دونالد ترامب وقادة العالم الآخرين بالتركيز على أهداف أخرى أكثر أهمية، وأوضح: "تستخدم الدول آلامنا في الحملات الانتخابية".



وصرح والد معاذ الكساسبة، طيار أردني أُحرق على قيد الحياة في قفص مغلق من قبل خاطفي داعش في عام 2015، أن أنباء مقتل البغدادي تركته سعيدًا وفخورًا، وقال صافي الكساسبةة لرويترز واصفا البغدادي "هذا الرجل الفاسد، هذه الحشرة، هذا الفيروس الذي ينتشر في جميع أنحاء الجسم ليس فقط الأمة العربية ولكن أيضا الأمة المسلمة، التي شوهت صورة المسلمين والإسلام".



وفي الولايات المتحدة، ذكرت والدة "جيمس فولي"، الصحفية الأمريكية المستقلة التي قطعت رأسها من قبل مقاتلة داعش في أغسطس 2014 في جميع أنحاء العالم، إنها ممتنة لترامب والقوات التي عثرت على بغدادي، لكن ديان فولي دعت أيضا إلى العدالة.



وقالت فولي: "آمل أن يعيق ذلك عودة الجماعات الإرهابية وأصلي من أجل محاكمة مقاتلي داعش الأسرى ومحاسبتهم، ما زلت قلقًا بشأن عشرات الأمريكيين المحتجزين كرهائن في سوريا، بما في ذلك أوستن تيس وماجد كمالماز، وأطلب من الرئيس ترامب أن يجعلهم، وجميع الرهائن الأميركيين، أولوية ".



ليس من المعروف بالضبط عدد الأشخاص الذين قتلوا على يد داعش وأتباعه، تم ذبح الآلاف من المدنيين - معظمهم من المسلمين - في جميع أنحاء العراق وسوريا، وغالبًا في عمليات انتحارية كبيرة أو عمليات قتل جماعي.



في ذروة حكم البغدادي، سيطر داعش على قطعة أرض مساوية لبريطانيا، وبحلول عام 2017، كانت قد فقدت كل تلك المنطقة تقريبًا.





أجرت صحيفة "الجارديان" البريطانية لقاءات مع عدد من ضحايا جماعة "داعش" الإرهابية وذلك بعد مقتل "أبو بكر البغدادي" في غارة جوية امريكية مساء السبت الماضي.وقالت الصحيفة: "قاد "أبو بكر البغدادي" حركة تفخر بالقتل الجماعي والعنف العشوائي، لقد أنهى تنظيم داعش الإرهابي حياة آلاف الأرواح في سوريا والعراق وحفز المقاتلين والمؤيدين في جميع أنحاء العالم للقيام بهجمات قاتلة تهدف إلى الرعب"..وأضافت: "في ليلة السبت، قتل البغدادي نفسه وثلاثة من أولاده خلال غارة شنتها القوات الخاصة الأمريكية على مخبأه في سوريا، وفي جميع أنحاء العالم، كان الناجون والأسر التي دمرتها داعش يستوعبون الأخبار".وقالت نادية مراد، وهي من الأقلية اليزيدية في العراق التي فقدت الكثير من أسرتها خلال تقدم داعش، الذي وصفه محققو الأمم المتحدة بأنه "إبادة جماعية": "مات البغدادي وهو يعيش جبانًا يستخدم الأطفال كدرع".بيعت مراد إلى العبودية الجنسية لكنها تمكنت من الهرب وفازت لاحقًا بجائزة نوبل للسلام لحملاتها ضد العنف الجنسي.