أستاذ بالجامعة الأمريكية: الإحصائيات تشير إلى قضاء مصر على 70% من العشوائيات

قال الدكتور محمد نجيب أبو زيد، الأستاذ بالجامعة الأمريكية، إن العشوائيات ظاهرة خطيرة تواجه مصر، تتنامى بشكل مفزع، حيث قدرت الإحصائيات أن عدد قاطني المناطق العشوائية نحو 20 مليون مواطن، ولهذا لجأت الدولة إلى مواجهة هذا الملف.



وأشار "أبو زيد"، خلال اتصال هاتفي برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، إلى أن أماكن وجود المناطق العشوائية متفرق، حيث منهم الملاصق للقاهرة، حيث تستهدف الدولة نقل سكان العشوائيات إلى مناطق جديدة تليق بهم.



وثمن قرار توحيد لون طلاء المباني، حيث إن وجود أكثر من لون للمباني نوع من التشوه وموجود حتى في الأماكن الراقية، منوها إلى أن الإحصائيات تشير إلى أننا اقتربنا من الانتهاء من 70% من العشوائيات.

