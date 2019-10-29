مواعيد مباريات كأس كاراباو اليوم والقنوات الناقلة لها .. مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون

مواعيد مباريات كأس كاراباو "دور الـ16"



مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع منتصف الليل بتوقيت الإمارات، التاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت تونس، والثامنة إلا ربع بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2، بتعليق علي محمد علي.



بورتون ألبيون ضد ليستر سيتي، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع منتصف الليل بتوقيت الإمارات، التاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت تونس، والثامنة إلا ربع بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.



كراولي تاون ضد كولشيستر يونايتد، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع منتصف الليل بتوقيت الإمارات، التاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت تونس، والثامنة إلا ربع بتوقيت جرينتش.



إيفرتون ضد واتفورد، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع منتصف الليل بتوقيت الإمارات، التاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت تونس، والثامنة إلا ربع بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 7.



أوكسفورد ضد سندرلاند، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

مواعيد مباريات كأس كاراباو، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الثلاثاء الموافق 29 10 2019، ويأتي أبرزها مباراة مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية "كأس كاراباو"، لذلك نقدم لكم جدول مباريات اليوم في البطولة والقنوات الناقلة لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات كأس كاراباو والقنوات الناقلة لها في السطور التالية: