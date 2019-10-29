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جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة ضد بلد الوليد

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 12:34 م
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برشلونة
برشلونة
حسام مجدي
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تنطلق اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز بمباراتين فقط لذلك نستعرض جدول ترتيب الدوري الإيطالي

 

مباريات اليوم من الدوري الإسباني

 

وتلعب اليوم مباراتان من مباريات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز وهي مباراة ألافيس وأتلتيكو مدريد ومباراة برشلونة وبلد الوليد.

 

وتستكمل غدا الأربعاء 30 أكتوبر وبعد غدا الخميس باقي مباريات الجولة الحادية عشر من منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

  

يذكر أن الجولة العاشرة قد شهدت غياب نادي ريال مدريد ونادي برشلونة حيث تم تأجيل مباراة الكلاسيكو التي كان من المفترض أن تجمع بينهم في هذه الجولة ليتأخر ترتيبهم بشكل كبير في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

 

جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة ضد بلد الوليد

 

ويستعرض موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز قبل إنطلاق منافسات الجولة الحادية عشر كالآتي:

 

1- غرناطه 20 نقطة


2- برشلونة 19 نقطة


3- ريال سوسييداد 19 نقطة


4- أتلتيكو مدريد 19 نقطة


5- إشبيلية 19 نقطة


6- ريال مدريد 18 نقطة


7- فياريال 17 نقطة


8- أوساسونا 14 نقطة


9- بلد الوليد 14 نقطة


10- أتلتيك بلباو 13 نقطة


11- خيتافي 13 نقطة


12- فالنسيا 13 نقطة


13- ليفانتي 11 نقطة


14- ألافيس 11 نقطة


15- مايوركا 10 نقاط


16- إيبار 9 نقاط


17- سيلتا فيجو 9 نقاط


18- ريال بيتيس 9 نقاط


19- إسبانيول 9 نقاط


20- ليجانيس 5 نقاط


 

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