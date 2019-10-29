AirPods Pro.. تعرف على سعر ومواصفات سماعات آبل الجديدة

آبل تطلق سماعات AirPods Pro اللاسلكية





سماعات AirPods Pro تتصدر محرك بحث "جوجل" في مصر، وذلك بعد إعلان شركة آبل بالأمس عن إطلاق سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة AirPods Pro، والذي تتحمل ميزة حجب الضوضاء بالإضافة إلى دعم أوضاع جديدة أثناء الاستماع، وفيما يلي نقدم لكم سعر ومواصفات سماعات آبل الجديدة AirPods Pro .





مواصفات سماعات آبل AirPods Pro اللاسلكية





أوضح فيل شيلر، نائب رئيس شركة آبل للتسويق أن سماعات AirPods Pro اللاسلكية تتميز بتصميم مميز وصوت مذهل نقي، وتتمع بمميزات جديدة منها حجب الضوضاء وميزة Transparency، بالإضافة للتصميم المحكم المريح للأذن.





تصميم سماعات AirPods Pro اللاسلكية





ويتميز تصميم سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة AirPods Pro بالمحكم والمريح مقارنة مع كل من الجيل الأول والثاني من ايربودز، مع أطراف من السليكون المرن بثلاثة أحجام مختلفة، لتناسب أكبر عدد من المستخدمين، وتشير آبل إلى أنها تعتمد على نظام تهوية مبتكر لموازنة الضغط، وذلك لتقليل الانزعاج الشائع لدى مستخدمي سماعات الأذن اللاسلكية الأخرى التي تدعم ميزة حجب الضوضاء، مع دعم مقاومة التعرق والماء، وهو ما يجعلها مناسبة للاستخدام في أثناء ممارسة الرياضة، لكنها ليست مناسبة للسباحة، بالإضافة إلى إمكانية الضغط على طرفي السماعة للتحكم في تشغيل الموسيقى والمكالمات بسهولة، والتبديل بين وضع حجب الضوضاء ووضع Transparency.





AirPods Pro تعدم حجب الضوضاء





لأول مرة تدعم سماعة آبل AirPods Pro الجديدة ميزة حجب الضوضاءـ وذلك اعتمادا على زوج من الميكروفونات مع برمجيات متقدمة للتكيف تلقائيًا مع أذن المستمع والبيئة المحيطة به، مما يؤدي إلى إزالة الضجيج في الخلفية للتركيز على ما يستمع إليه سواء كانت أغنية أو مكالمة هاتفية، ويأتي الميكروفون الأول متجها للخارج لكشف الأصوات الخارجية وتحليل الضوضاء، وهو ما يتيح للسماعة حجب الضوضاء الخارجية، والميكروفون الثاني متجها للداخل لاكتشاف أي ضوضاء متبقية وحجبها، وتقول آبل أن نظام حجب الضوضاء يعمل 200 مرة في الثانية لتكييف الصوت.





سماعة AirPods Pro بصوت أنقى





توفر سماعات AirPods Pro الجديدة جودة صوت فائقة من خلال ميزة Adaptive EQ، حيث تضبط الترددات المنخفضة والمتوسطة للموسيقى تلقائيًا لتوفير صوت نقي، وقالت آبل إن مكبر الصوت يوفر صوتا نقيا وصافيا مع عمر بطارية أطول.





AirPods Pro تتميز بأوضاع خاصة للاستماع للموسيقى





جلبت آيل وضع الشفافية " Transparency Mode " لمساعتها الجديدة اللاسلكية، حيث يتيح للمستخدم خيارا للاستماع إلى الموسيقى والأصوات المحيطة معا، وهو ما يجعل سماعة AirPods Pro مناسبة للاستخدام في أثناء السير أو عند التواجد في وسائل المواصلات العامة أو في أماكن مزدحمة مثل المطارات ومحطات المترو .. إلخ، كما يمكن للمستخدم التحكم بسهولة في شدة مستوى الصوت من خلال مركز التحكم في آيفون أو آيباد أو من خلال Apple Watch، وذلك عبر الضغط على AirPlay في أثناء تشغيل الموسيقى.





AirPods Pro تدعم الشحن اللاسلكي والوصول إلى سيري





وجلبت آبل رقاقة H1 إلى سماعتها اللاسلكية الجديدة AirPods Pro، حيث توفر عمر أطول للبطارية مع صوت أفضل ودعم الوصول السريع للمساعد الصوتي سيري Siri، بالإضافة إلى زمن استجابة أسرع يعزز من ميزة حجب الضوضواء، ولفتت آبل إلى أن ن بطارية ايربودز برو توفر للمستخدم ما يصل إلى خمس ساعات من الاستماع، وحوالي أربعة ساعات ونصف من الاستماع عند تفعيل ميزة حجب الضوضاء، لكن غطاء السماعة الذي يدعم الشحن اللاسلكي يوفر للمستخدم ما يصل إلى 24 ساعة من الاستماع للموسيقى، مع دعم الشحن من خلال منفذ Lightning أيضا إلى جانب الشحن اللاسلكي.





يمكن للمستخدم الوصول السريع إلى المساعد الصوتي Siri مباشرة من خلال سماعات AirPods Pro الجديدة، وذلك من خلال نطق "Hey Siri" ثم طلب تشغيل أغنية أو رفع مستوى الصوت أو إجراء مكالمة أو حتى الحصول على الاتجاهات، وتدعم سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة من آبل ميزة مشاركة الصوت التي تتيح للمستخدم مشاركة الأغنية أو الفيلم الذي يشاهده مع صديق، وذلك من خلال مزامنة الصوت مع سماعتين AirPods Pro، بالإضافة إلى دعم قراءة الرسائل الورادة تلقائيا.





سعر سماعة آبل AirPods Pro والأجهزة المدعومة





تنطلق سماعة AirPods Pro للبيع بداية من الغد 30 أكتوبر 2019، وتتوفر بسعر 249 دولار أمريكي باللون الأبيض مع الغطاء الذي يدعم الشحن اللاسلكي، مع إمكانية اختيار المستخدم إضافة نقش خاص على غطاء السماعة عند الشراء من خلال متجر آبل عبر الإنترنت.





وكشفت آبل عن الأجهزة المدعومة لسماعتها الجديدة اللاسلكية AirPods Pro، حيث قالت إنها تدعم جميع هواتف آيفون العاملة بالإصدار iOS 13.2 والإصدارات الأحدث، وتعدم أجهزة آيباد العاملة بنظام iPadOS 13.2 والإصدارات الأحدث، بجانب ساعات آبل ووتش العاملة بنظام watchOS 6.1 أو أحدث، كما تدعم أيضا العمل مع أجهزة ماك بنظام macOS Catalina 10.15.1 أو أحدث.