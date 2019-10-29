"الجفري": ندوة جامعة جنوب الوادي كانت متميزة في الحضور والحوار



وأضاف أن الصعيد كنز للقيم، وأن جزءًا كبيرًا من نهضة مصر سيقوم على سواعد وفكر أبناء الصعيد، مشيرًا إلى أن محافظة قنا احتضنت العديد من العلماء في مختلف العصور.



وكانت جامعة جنوب الوادى بقنا، قد نظمت، ندوة شارك فيها الحبيب علي الجفري، بالمسرح المكشوف، بحضور العديد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كأولى فعاليات الموسم الثقافي بالجامعة للأنشطة الطلابية خلال العام الدراسي الحالي.

‫قال الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي، إن ندوة جامعة جنوب الوادي كان فيها‬ تميز في الحضور من شباب الجامعة وفي مستوى الحوار حيث جاء متسقًا مع فكر وجهد إدارة الجامعة وأساتذتها، والتفاني الملحوظ لدى الطلبة المتطوعين وأمن الجامعة في العمل على تيسير الحدث بالسلاسة التي سار عليها.وأكد الجفري، خلال حضوره الندوة الدينية التي نظمتها جامعة جنوب الوادي تحت عنوان "حوار مع الشباب"، على ضرورة ألا يتحول الاختصام الفكري إلى كراهية، موضحا أن التطرف مشكلة نفسية تبحث عن فكر يبررها والعالم يشهد فترة انتقال فلسفي.