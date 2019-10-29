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رئيس جهاز مدينة الشروق: قمنا بتطهير وصيانة بالوعات الصرف لمواجهة موسم الأمطار

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:28 ص
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المهندس عبد الرؤوف الغيطي
المهندس عبد الرؤوف الغيطي
رقية جمال
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قال المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة الشروق، إن مدينة الشروق تم إنشاؤها عام 1995 على مساحة 10500 فدان، ويوجد بها 13 حيا سكنيا، و9 مناطق عمارات ومناطق إسكان متنوع في حدود 37 ألف وحدة.

وأضاف "الغيطي"، خلال حواره مع الإعلامية هند النعساني المذاع ببرنامج "صباح البلد" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن الجهاز استعد لموجة الطقس السيء والأمطار وتم رفع حالة الاستعداد بتأمين محطات الرفع، وتم تطهير وصيانة بالوعات الصرف، حيث يوجد بمدينة الشروق 2200 بالوعة صرف مطر، وخلال هذا العام استعدادًا لموسم الأمطار تم زيادة 250 بالوعة جديدة، وتم التأكيد على وجود الشفاطات والكباسات والعمال والسباكين من شركات الصيانة، وتم التأكد من جاهزية الشبكات لأي طارئ يحدث في المدينة، وتم الانتهاء من المراجعة الفنية لجاهزية الطلمبات ومولدات الكهرباء بمحطات رفع الصرف، وتم التواصل مع شركة توزيع الكهرباء لتجهيز مصادر بديلة للطاقة لتشغيل محطات الصرف.

وتابع رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه وفقًا لما ذكرته هيئة الأرصاد أن كمية الأمطار التي تساقطت على المدينة 22 ملي، وتم التعامل معها بشكل فوري، ولم يشعر المواطن بأي تغير أو تأثير في الشوارع.
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الكلمات المفتاحية

جهاز مدينة الشروق بالوعات الصرف الامطار

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