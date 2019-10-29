اقتراح برلماني لدراسة مادة للأخلاق بالمراحل التعليمية

تقدم النائب ماجد طوبيا عضو مجلس النواب، تدريس مادة في المراحل التعليمية المختلفة حول إعلاء قيمة التسامح والعفو والأخلاق الحميدة، والحفاظ على العادات والتقاليد الشرقية الأصيلة المتمثلة في الشجاعة والشهامة.



وقال طوبيا، إن المقترح يهدف لمواجهة بعض الظواهر السلبية في المجتمع، من خلال تقويم سلوك بعض الطلاب الذين ينتهجون مثل هذه الأعمال، على أن تكون المادة ليست مضافة للمجموع، والهدف منها إعلاء قيمة التسامح، والأخلاق الرفيعة، ونبذ الأخلاق الدخيلة التي ظهرت مؤخرا ونتج عنها بعض الوقائع، مطالبا كافة المؤسسات بالعمل على هذا الهدف، سواء وزارة الشباب والرياضة، من خلال استغلال مراكز الشباب في توعية المواطنين وحثهم على إعلاء القيم والمبادئ والتسامح، ووسائل الإعلام من خلال إنتاج أعمال في هذا الإطار، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والتضامن وكافة المؤسسات المعنية للتصدي لبعض الممارسات الدخيلة على المجتمع المصري.