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التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون بكأس الرابطة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:17 ص
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مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
محمد الصو
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يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني، تحد جديد وبطولة جديدة، عندما يستضيف فريق ساوثهامبتون اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

ويدخل فريق مانشستر سيتي، المباراة متحفزا بفوزه الأخير على أستون فيلا، بثلاثية دون رد الجولة العاشرة من البريميرليج، ليواصل احتلاله المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 22 نقطة بفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر برصيد 28 نقطة.

على الجانب الآخر يدخل ساوثهامبتون، المواجهة وهو قادم من هزيمة قاسية وتاريخية أمام ليستر سيتي، بتساعية نظيفة، لحساب نفس الجولة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون
وسوف تقام المباراة بين فريق مانشستر سيتي مع فريق ساوثهامبتون في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة الحادية عشر مساء الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة، وتقام في الساعة الثانية عشر مساء الثلاثاء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

التشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتي أمام ساوثهامبتون

ومن المتوقع أن يبدأ مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: إيدرسون.
خط الدفاع: ميندي - أوتامندي - فرناندينيو - والكر.
خط الوسط: دافيد سيلفا - جوندوجان -فودين.
خط الهجوم: ستيرلينج - أجويرو - محرز.

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مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون كرة القدم رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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