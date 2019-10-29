الليلة.. حلقة توعوية لـ'مصر النهاردة' عن كيفية التفرقة بين الحقيقية والشائعات

يقدم برنامج مصر النهاردة على شاشة القناة الأولى، في حلقة الليلة، فقرة توعوية للمواطنين؛ توضح كيفية التعامل مع الشائعات، وكيف يكون لديهم القدرة للتفرقة بين الحقائق والشائعات.





وتستضيف الفقرة باسل يسري مدير تحرير جريدة الأهرام، والدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس.









كما تستضيف الحلقة في فقرتها الثانية، الدكتورة سهير العطار أستاذة كلية الطب جامعة القاهرة، وسباحة نادي الجزيرة، والبالغة من العمر 74 عام، والتي فازت بالمركز الثاني والميدالية الفضية في سباق 200 متر ظهر في مرحلة ( 70:74 سنة) في بطولة العالم للسباحة للأساتذة، والتي أقيمت في كوريا.



