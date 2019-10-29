زوجان أمريكيان يستخدمان الطاقة الشمسية لقتل الخلايا السرطانية

قد تعتقد أن الطاقة الشمسية والبحث عن الأورام السرطانية ليس لهما صلة. ومع ذلك، فقد وجد زوجان أمريكيان يعملان في مجالات مختلفة في جامعة ولاية ميشيغان واحدة بالفعل.



فكات صوفيا وريتشارد لونت، باحثان بجامعة ولاية ميشيغان معتادان على مناقشة عملهما أثناء المشي في الأحياء. وساعدتهم إحدى هذه المسيرات على استخدام النتائج المثمرة التي توصل إليها ريتشارد في تحسين جودة الأصباغ الفلورية للكشف عن الأورام ومهاجمتها.



وتمكن ريتشارد، أستاذ الهندسة الكيميائية وعلوم المواد، من تطوير تلك الأصباغ من أجل تحسين قدرة الخلايا الشمسية على امتصاص الضوء وتحويله إلى طاقة.



وصوفيا التي تعمل أستاذ الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية، تعتقد أن هذا التطور يمكن أن يتغلب على التحديات التي تواجه الأصباغ الفلورية المستخدمة في تشخيص وعلاج الأورام.



وعادة ما يتم حقن مرضى السرطان بصبغة الفلورسنت التي تضيء مناطق الورم لمساعدة الجراح على تحديد الخلايا السرطانية وإزالتها من خلال الطرق التقليدية أو العلاج بالضوء.



ومع ذلك، فإن هذه الأصباغ، ولا سيما ما يسمى ب "المعالجين"، لديها عيوب، مثل السطوع المنخفض، السمية العالية للخلايا، ضعف تغلغل الأنسجة والآثار الجانبية غير المرغوب فيها.



وتمت معالجة هذه العيوب في صبغة الفلورسنت المحسّنة التي وضعها ريتشارد.



وأظهرت التجارب التي أجرتها صوفيا أن صبغة الفلورسنت المحسنة أدت إلى نتائج جيدة عند استخدامها في المختبر على خلايا سرطان الرئة والثدي والجلد، وكذلك عند استخدامها في تجارب على الفئران المصابة بالأورام. وفقًا لما نشرته الدراسة في مجلة Scientific Report في 25 أكتوبر.



في تقرير نشرته جامعة ولاية ميشيجان، قال ريتشارد: "أن صبغة الفلورسنت المُحسَّنة سرعت من التفاعلات الكيميائية مع الضوء في الخلايا الشمسية، وهي نفس الميزة التي استفادت منها صوفيا في محاربة الخلايا السرطانية. "



وتقدم الزوجان بطلب للحصول على براءة اختراع لعملهم، ويتطلعون لبدء تجارب سريرية.

