فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الوضع السيئ الذي يعيشه نجم برشلونة في الفترة الحالية.

ركبته لا تتحمل المباريات.. نجم برشلونة يقترب من الرحيل بسبب إصابة مزمنة





ووفقا لصحيفة سبورت الكتالونية اليوم فإن وضع الفرنسي صامويل أومتيتي سيء للغاية ويعيش أوضاعا صعبة داخل البلوجرانا.

وتابعت الصحيفة: "ركبته لا تتحمل الرتم الذي تطلبه المباريات والتدريبات، لم يرغب في إجراء عملية جراحية لكن أيضاً العملية لا تضمن الحل".

واختتمت سبورت في تقرير لها اليوم إن برشلونة تبقى في عقده 4 سنوات.

مواجهة مرتقبة لبرشلونة اليوم أمام بلد الوليد

ويواجه نادى برشلونة نظيره بلد الوليد، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدورى الأسبانى، وذلك على ملعب “الكامب نو”، فى تمام العاشرة والربع بتوقيت القاهرة.

التشكيل المتوقع لبرشلونة:

فى حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: سيميدو، لينجليت، بيكيه، جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، دى يونج، فيدال.

خط الهجوم: جريزمان، لويس سواريز، ليونيل ميسى.