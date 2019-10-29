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راؤول يتحدث عن هدف لا يمكن نسيانه ويكشف سر الرقم 7 في ريال مدريد

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 09:06 ص
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راؤول جونزاليس
راؤول جونزاليس
الفجر الرياضي
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تحدث راؤول جونزاليس أسطورة ريال مدريد عن الرقم 7 وعن أهم محطاته في عالم القدم.

 

راؤول يتحدث عن هدف لا يمكن نسيانه ويكشف سر الرقم 7 في ريال مدريد


وقال راؤول في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ريال مدريد : "في سنتي الأولى لعبت مع رقم 17، عندما صممت القمصان مع الأسماء وأرقام اللاعبين، في مرحلة فابيو كابيلو، عندما وصل في عام 1996، كنت أرتدي الرقم (7) وكان مسؤولية كبيرة لأنه رقم حمله لاعبون هم رموزٌ في تاريخ ريال مدريد وكانوا حاضرين في ذاكرة المشجعين المدريديستا".

 

وأضاف : "كانت مسؤولية على الدوام، ولكن ليس فقط الرقم (7) وإنما أيضاً حمل شعار ريال مدريد في كل لحظة".

 

وتابع : "لحسن الحظ، سجلت أهدافاً كثيرة ولكني أتذكر دائماً باكورة أهدافي، كما أتذكر القميص الذي ارتديته في مباراتي الرسمية الأولى، في 29 أكتوبر، في سرقسطة".

 

وواصل : "كنت أتطلع للعب في البرنابيو وتحقيق هدفي الأول هناك، وجاء في الديربي ضد أتلتيكو مدريد، كان رائعاً ومذهلاً، وجاء بعد تمريرة من لاودروب، بإمكاني تذكره مراراً وتكراراً كما لو كنت أشاهده الآن".

 

واستكمل : "بعد ذلك، جاء الهدف في الانتركونتيننتال والأهداف في نهائيات دوري أبطال أوروبا. من المؤكد اني سجلت أهدافاً ساهمت بطريقة أو بأخرى في حصول الفريق على النقاط الثلاث، محاولة الفوز بالليغا أو الاقتراب خطوة من الفوز بدوري الأبطال".

 

واختتم :" لحسن الحظ، تمكنت من مساعدة الفريق بأهداف كثيرة، ولكن الأمر المهم حقاً هو الطريق وهو استمتاعي بذلك الطريق".

 

 

 

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رياضة جونزاليس رياضة راؤول اخبار الرياضة

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