أرقام تكشف عن تراجع أرباح صناعات قطر

انخفض صافي أرباح شركة صناعات قطر، خلال تسعة أشهر بنسبة 47٪ إلى ملياري ريال (549.22 مليون دولار) بسبب انخفاض المبيعات والأسعار.

وأصدرت شركة صناعات قطر، بيانًا، قالت فيه، إنها تأثرت من جراء التباطؤ العالمي والصف التجاري العالمي وأسعار السلع المتقلبة بالإضافة إلى الصيانة المخططة وغير المخطط لها.

وقد اعلنت ثانى أكبر شركة بتروكيماويات فى الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية، انفخاض ربحية السهم إلى 0.34 ريال من 0.63 ريال قبل عام.

وقد تراجعت بورصة قطر بضغوط هبوط جماعى للقطاعات، كما تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بضغوط هبوط قطاع البنوك والمواد الأساسية، فيما ارتفعت بورصة البحرين هامشيا مدفوعا بصعود قطاع البنوك، وربحت بورصة دبى بقيمة 467 مليون درهم، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت مدعومة بارتفاع 8 قطاعات، وسط انتعاش بالتداولات.

وقد ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.51% رابحا 14.10 نقطة ليصل إلى مستوى 2798.21 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع العقارات.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 61.4 مليون سهم محققة ما قيمته 56.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 883 صفقة لـ29 سهما، وارتفع 18 سهما، وانخفضت 7 أسهم، واستقرت 4 أسهم.

كما ارتفعت 6 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 1.27%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.70%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.52%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.38%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.29%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%.