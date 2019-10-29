هونج كونج تشتعل.. استبعاد الناشط الديمقراطي جوشوا وونج من الانتخابات المحلية

استبعدت حكومة هونج كونج الناشط البارز المؤيدة للديمقراطية جوشوا وونج، من الانتخابات المحلية القادمة، اليوم الثلاثاء، وهي خطوة من المرجح أن تزرع المزيد من الفتنة في مدينة تشهد خمسة أشهر من الاضطرابات المناهضة للحكومة.





لم يكن "وونج"، الذي كان يبلغ من العمر 17 عامًا عندما أصبح وجهًا لحركة المظلة التي يقودها الطلاب لعام 2014، وهو شخصية بارزة في الاحتجاجات الحالية المناهضة للحكومة، والتي لا تتمتع بزعامة إلى حد كبير، في المدينة التي يحكمها الصين.





ومع ذلك، يحمل "وونج" ذو النظارة، البالغ من العمر 23 عامًا، مكانة مرموقة على المستوى الدولي ووصف عدم أهليته - على أساس أن الدعوة لتقرير مصير هونج كونج تنتهك القوانين الانتخابية - باعتبارها "رقابة سياسية".





تطورت الاحتجاجات، التي بدأت بموجب مشروع قانون تسليم المجرمين الذي تم سحبه الآن، إلى دعوات لمزيد من الديمقراطية. لقد أغرقوا في المدينة في أكبر أزماتها منذ عقود، وألحقوا خسائر فادحة بالاقتصاد وأظهروا القليل من علامات الاستسلام.





كما شكلوا أكبر تحد شعبوي للرئيس الصيني شي جين بينج منذ توليه السلطة في العام 2012.





وقال "وونج"، إنه الشخص الوحيد الذي تم استبعاده من بين أكثر من 1100 مرشح في انتخابات المجالس المحلية المقررة في نوفمبر.





وقد اجتذبت مثل هذه الأصوات في السابق ضجة صغيرة وهيمنت على المرشحين المؤيدين لبكين. لكن صيفاً من الاضطرابات أرسى أهمية جديدة في الاستطلاع ودفع عددًا قياسيًا من المرشحين والناخبين للتسجيل.





وقالت حكومة هونج كونج، في بيان، إن أحد المرشحين اعتبر باطلاً بسبب انتهاكه لقوانين الانتخابات التي تحظر "الدعوة أو الترويج لـ" تقرير المصير". ولم تحدد وونج بالاسم.





وذكر "وونج"، أنه يؤيد فكرة إجراء استفتاء غير ملزم للناس لكي يكون لهم رأي في مستقبل هونج كونج، لكنه يعارض الاستقلال، وفقًا لمنشور على صفحته على فيسبوك يوم السبت.





وجاء استبعاد "وونج"، بعد عطلة نهاية أسبوع أخرى من الاحتجاجات التي انطلقت إلى اشتباكات فوضوية مع الشرطة.





قام متظاهرون ذوو ملابس سوداء وملثمين بإضرام النار في المتاجر والقوا قنابل حارقة، بينما تدفق السكان في حي مونجكوك من الطبقة العاملة إلى الشوارع لإلقاء سوء المعاملة على ضباط الشرطة الذين أُرسلوا لإخضاع المحتجين.





وقالت الزعيمة المحاصرة، كاري لام، اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع أن يسجل المركز المالي الآسيوي نموًا اقتصاديًا سلبيًا هذا العام، جزئيًا نتيجة الاضطرابات.





وأضافت "لام": "تقييمنا الحالي هو أنه من المحتمل أن تظهر السنة الكاملة لعام 2019 نموًا سلبيًا، مما يعني أننا لن نكون قادرين على تحقيق النمو الإيجابي الذي تم تعديله بالفعل بنسبة 0-1٪. الوضع قاتم للغاية".





جاءت توقعات لام القاتمة بعد يومين من تصريح وزير المالية بول تشان بأن هونج كونج سقطت في ركود وليس من المرجح أن تحقق أي نمو هذا العام.





من المتوقع أن يظهر تقدير أولي للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث يوم الخميس ربعين متتاليين من الانكماش - التعريف الفني للركود.





كما قالت "لام" المدعومة من بكين، إن الحكومة ستكشف عن إجراءات جديدة لدعم الاقتصاد بمجرد انهيار الاضطرابات، دون إعطاء أي تفاصيل.



