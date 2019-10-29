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"زي عيل من عيالي".. عمرو الليثي يستضيف أقوى "3 شنبات" في مصر

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 07:22 ص
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بوابة الفجر
نعيم يوسف
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استضاف الإعلامي عمرو الليثي، في برنامجه "واحد من الناس"، المذاع على قناة النهار الفضائية، ثلاثة مصريين وصفهم بأنهم أصحاب "أقوى 3 شنبات في مصر وأعضاء في رابطة الشنبات وعملوا أرقام قياسية في الشكل وطول الشنب"، وهم كل من: نبيل غنيم، وحسن الهلالي، وناصر أحمد.

وقال نبيل غنيم، أحد الضيوف، إنه "يربي شنبه" منذ عام 1985، وحتى الآن وينفق عليه حوالي 250 جنيها في الشهر لشراء الزيوت والكريمات والشامبو، مشيرا إلى أنه له "طقس" يقوم به كل يوم.

وأوضح، أنه يقوم كل صباح وبعد غسله بالشامبو يرش عليه "إسبريه" ليأخذ الشكل الذي يريده، وعند عودته للمنزل يغسله بمياة ساخنة ويضع عليه زيت مرطب ويلفه للخلف لكي ينام، مشيرا إلى أن زوجته "مبسوطة" لأن زوجها صاحب أطول شنب في الصعيد، معقبا: "زي عيل من عيالي"، لافتا إلى أن الرابطة كان بها نحو 152 شنب.

وقال حسن الهلالي، صاحب أحد الشنبات الطويلة، إنه يهتم بـ"شنبه" من خلال الزيوت والكريمات، وبه دخل مجال التمثيل. 
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