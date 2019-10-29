ضياء رشوان: سنلبي دعوة مرتضى منصور ونعقد الاجتماع المقبل لمجلس الصحفيين في نادي الزمالك

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك أوضح احترامه الكامل لكل أبناء الصحافة في مصر، وأكد أنه لا يوجد سبب قانوني لمنع الصحفيين من دخول النادي.





وأضاف "رشوان"، في مداخلة مع برنامج "الزمالك اليوم"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أن "منصور" يعتبر الصحفيين مثل أبنائه.





وأكد نقيب الصحفيين: "سوف نحتفظ بهذه العلاقة في ظل القانون الذي يحكمنا جميعا، ونحترمه جميعا، ولن نترك البلد يشتعل لأي أسباب صغيرة، وأثق أن هذه الأزمة لن تتكرر".





وأوضح أنه سيلبي دعوة المستشار مرتضى لعقد الاجتماع القادم لمجلس نقابة الصحفيين في نادي الزمالك، مشددا على أن هناك 250 عضوية جديدة سيحصل عليهم الصحفيين بنفس الشروط القديمة.



