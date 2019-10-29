Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأوليمبي يبدأ المرحلة الثانية من استعدادات أمم إفريقيا تحت 23 عام

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 06:23 ص
Advertisements
المنتخب الأوليمبي
المنتخب الأوليمبي
السيد علي
Advertisements
تنطلق اليوم الثلاء المرحلة الثانية من إعداد المنتخب الأولمبى، استعداداً للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاماً المقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلي 22 من نوفمبر المقبل، حيث ينتظم الفراعنة بالمعسكر المغلق في مدينة العين السخنة.

ومن المقرر أن يجري المنتخب الأولمبى تدريباته بملاعب وادى دجلة بالعين السخنة، على أن ينتهى المعسكر فى الثالث من نوفمبر المقبل.

 ويعود المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب إلى القاهرة لخوض تدريباته اليومية بملعب بتروسبورت، ثم يتوجه إلي استاد القاهرة قبل إنطلاق البطولة بــ٤٨ ساعة.

ويلاقي الفراعنة الصغار في أولي مواجهاتهم المنتخب المالى يوم 8 نوفمبر المقبل، بافتتاح بطولة أمم أفريقيا فى مجموعة تضم الفراعنة مع منتخبات مالى وغانا والكاميرون.

شوقي غريب يتحدث عن أخر استعدادات المنتخب الأوليمبي لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة 

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي علي دعم الاتحاد المصري لكرة القدم في مهمته بعد إقامة عدد كبير من الوديات وإستغلال كل المباريات في الأجندة الدولية، من أجل الإستعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.

وقال غريب في تصريحات صحفيه علي هامش مران المنتخب أول أمس الأحد، علي الملعب الفرعي لاستاد القاهرة :" لم يتواجد أي مشاكل خلال الفترة الماضية داخل المعسكر، وفوزنا ب 12 مباراة وديه، وأشكر اتحاد الكرة بسبب البرنامج الطموح الذي قدموه لنا وبالفعل تم إستغلال كل مباريات الأجندة الدولية".

وأضاف :" لدينا 80 % من اللاعبين تلعب ببطولة الدوري المصري، بعد ما كنا إستلمنا المهمة وهناك 20% فقط من اللاعبين تلعب مع فرقها عند إستلامنا المهمة، وبالغعل أصبح علينا عبء كبير في البطولة القادمة، خاصة بعد خروج المنتخب الأول من بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور ال 16 ".

ووجه شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي الشكر لرمضان صبجي قائد المنتخب ولاعب النادي الأهلي، قائلاً :" رمضان من اكثر اللاعبين إلتزاماً واشكره ولم يتكبر علي المنتخب الاولمبي ".

ووقع المنتخب الأولمبي في مجموعه تضم كل من غانا ومالي والكاميرون، ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وكان شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي قد أعلن عن قائمة مبدئية تضم 27، وسيتم إختيار 21 لاعب فقط من القائمة وإعلانها رسمياً يوم 29 أكتوبر، لخوض البطولة.

قائمة المنتخب الأولمبي :

حراسة المرمى : عمر رضوان،عمر صلاح، محمد صبحي مصطفي شوبير

خط الدفاع: اسامه جلال، محمود مرعي، محمود الجزار، احمد رمضان (بيكهام)، محمد عبدالسلام، محمد صادق ، احمد ابوالفتوح، احمد ايمن، كريم العراقي.

خط الوسط : اكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر
احمد حمدي.

خط الوسط الهجومي : رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، امام عاشور
، عبدالرحمن مجدي محمد محمود.

خط الهجوم : مصطفي محمد، صلاح محسن ، احمد ياسر ريان ناصر منسي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كرة القدم شوقي غريب رمضان صبحي اليوم الفراعنة اليوم الأولمبي

أخبار تهمك

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقضي على آمال الأهلي في الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يستقر على ضم صفقة مدوية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تصريح مفاجئ لشقيق ضحية تذكرة القطار

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة بشأن الخطيب والأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

"خلع ضرسه فمات".. وفاة مُسن على يد طبيب أسنان بدمنهور (صور ومستندات)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

بأمر فايلر.. الأهلي يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 16 ساعة

رد فعل الأهلي بعد العرض المغري لرحيل فايلر

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يحسم مصير ميتشو قبل مواجهة مازيمبي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

كلاكيت ثاني مرة.. مرتضى منصور يدعو للصلح مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة صادمة من الأهلي لمحمد محمود

منذ ساعتين و 47 دقيقة

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

منذ حوالي 14 ساعة

الأرصاد تكشف عن توقعات طقس الثلاثاء.. وتحذر من تساقط الأمطار على هذه الأماكن

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

شوقي غريب يحدد موعد إعلان قائمة المنتخب الأولمبي لمواجهتي أوزبكستان

تقديم معسكر المنتخب الأوليمبي 24 ساعة

معروف يدير مباراة المنتخب الأوليمبي أمام جنوب إفريقيا وديا

المنتخب الأوليمبي يستقر على ضم محمد محمود

المنتخب الأوليمبي يعلن عن مقر تدريباته إستعداداً لأمم إفريقيا

مواعيد مباريات المنتخب الأوليمبي في أمم إفريقيا تحت 23 سنة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:31 م

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

الأرصاد تكشف عن توقعات طقس الثلاثاء.. وتحذر من تساقط الأمطار على هذه الأماكن

06:15 ص

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

04:55 م

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

09:17 م

الزمالك يحسم مصير ميتشو قبل مواجهة مازيمبي

04:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status