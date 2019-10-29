الأوليمبي يبدأ المرحلة الثانية من استعدادات أمم إفريقيا تحت 23 عام

تنطلق اليوم الثلاء المرحلة الثانية من إعداد المنتخب الأولمبى، استعداداً للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاماً المقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلي 22 من نوفمبر المقبل، حيث ينتظم الفراعنة بالمعسكر المغلق في مدينة العين السخنة.





ومن المقرر أن يجري المنتخب الأولمبى تدريباته بملاعب وادى دجلة بالعين السخنة، على أن ينتهى المعسكر فى الثالث من نوفمبر المقبل.





ويعود المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب إلى القاهرة لخوض تدريباته اليومية بملعب بتروسبورت، ثم يتوجه إلي استاد القاهرة قبل إنطلاق البطولة بــ٤٨ ساعة.





ويلاقي الفراعنة الصغار في أولي مواجهاتهم المنتخب المالى يوم 8 نوفمبر المقبل، بافتتاح بطولة أمم أفريقيا فى مجموعة تضم الفراعنة مع منتخبات مالى وغانا والكاميرون.





شوقي غريب يتحدث عن أخر استعدادات المنتخب الأوليمبي لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي علي دعم الاتحاد المصري لكرة القدم في مهمته بعد إقامة عدد كبير من الوديات وإستغلال كل المباريات في الأجندة الدولية، من أجل الإستعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.

وقال غريب في تصريحات صحفيه علي هامش مران المنتخب أول أمس الأحد، علي الملعب الفرعي لاستاد القاهرة :" لم يتواجد أي مشاكل خلال الفترة الماضية داخل المعسكر، وفوزنا ب 12 مباراة وديه، وأشكر اتحاد الكرة بسبب البرنامج الطموح الذي قدموه لنا وبالفعل تم إستغلال كل مباريات الأجندة الدولية".

وأضاف :" لدينا 80 % من اللاعبين تلعب ببطولة الدوري المصري، بعد ما كنا إستلمنا المهمة وهناك 20% فقط من اللاعبين تلعب مع فرقها عند إستلامنا المهمة، وبالغعل أصبح علينا عبء كبير في البطولة القادمة، خاصة بعد خروج المنتخب الأول من بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور ال 16 ".

ووجه شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي الشكر لرمضان صبجي قائد المنتخب ولاعب النادي الأهلي، قائلاً :" رمضان من اكثر اللاعبين إلتزاماً واشكره ولم يتكبر علي المنتخب الاولمبي ".

ووقع المنتخب الأولمبي في مجموعه تضم كل من غانا ومالي والكاميرون، ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وكان شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي قد أعلن عن قائمة مبدئية تضم 27، وسيتم إختيار 21 لاعب فقط من القائمة وإعلانها رسمياً يوم 29 أكتوبر، لخوض البطولة.

قائمة المنتخب الأولمبي :

حراسة المرمى : عمر رضوان،عمر صلاح، محمد صبحي مصطفي شوبير

خط الدفاع: اسامه جلال، محمود مرعي، محمود الجزار، احمد رمضان (بيكهام)، محمد عبدالسلام، محمد صادق ، احمد ابوالفتوح، احمد ايمن، كريم العراقي.

خط الوسط : اكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر احمد حمدي.

خط الوسط الهجومي : رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، امام عاشور ، عبدالرحمن مجدي محمد محمود.

خط الهجوم : مصطفي محمد، صلاح محسن ، احمد ياسر ريان ناصر منسي.



