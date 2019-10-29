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إستبعاد رمضان صبحي من قائمة المنتخب الوطني

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 05:28 ص
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المنتخب الأوليمبي
المنتخب الأوليمبي
الفجر الرياضي
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قرر الجهاز الفنى للمنتخب الأول بقيادة حسام البدرى، عدم ضم الثنائى رمضان صبحى ومصطفى محمد لاعبي المنتخب الأولمبى، خلال مباراة كينيا المققر لها الــ14 من نوفمبر المقبل، بافتتاح مشوار الفراعنة فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وإكتفي الجهاز الفنى باللاعبين المنضمين للمعسكر، ومن المنتظر أن يتم الإستقرار علي  23 لاعبا قبل مواجهتى كينيا وجزر القمر يومىّ 14 و18 نوفمبر المقبل.

وفيما يلي قائمة الفراعنة المستدعاه للمعسكر المقبل: 

محمد الشناوي (الأهلي) محمد عوّاد (الزمالك) محمد بسام (طلائع الجيش) أحمد فتحي (الأهلي) رجب بكار (بيراميدز) محمد هاني (الأهلي) عبد الله جمعة (الزمالك) محمود وحيد (الأهلي) محمد حمدي (بيراميدز ) محمود علاء (الزمالك) رامي ربيعة (الأهلي) باهر المحمدي (الإسماعيلي) أيمن أشرف (الأهلي) طارق حامد (الزمالك) عمرو السولية (الأهلي) حمدي فتحي (الأهلي) عمر جابر(بيراميدز) عبدالله السعيد (بيراميدز) محمد مجد قفشة (الأهلي) حسين الشحات (الأهلي) أحمد السيد زيزو (الزمالك) محمد فاروق (بيراميدز) إسلام عيسي (بيراميدز) حسام حسن (سموحة) مروان حمدي (وادي دجلة) أحمد جمعة (المصري) أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) محمد النني (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي) محمود عبد المنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ).

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