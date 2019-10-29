برشلونة يواجه خطر فشل صفقته المقبلة

يواجه فريق برشلونة الإسباني خطر فشل صفقته المقبلة وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير من أجل تدعيم صفوف الفريق هذا الموسم مع مدرب الفريق ارنستو فالفيردي.





برشلونة يريد تدعيم دفاعه في الشتاء :-





وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "السبورت"، إن برشلونة يريد تدعيم خط دفاعه في الفترة القادمة خاصة بعد تكرار إصابة الفرنسي صامويل أومتيتي وعدم الرغبة في المجازفة بالشاب توديبو.





مانشستر يونايتد ينافس برشلونة على مدافع الإنتر :-





وبدأ البارسا في المفاوضات مع فريق إنتر ميلان من أجل ضم سكرينيار مدافع الفريق في الشتاء القادم، ولك دم أصبحت صفقة برشلونة مهددة بالفشل بعد دخول فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في الصفقة خلال الأيام الماضية.





وكان فريق إنتر ميلان قد نجح في ضم سكرينيار خلال صيف موسم 2017/2018 قادما من فريق سامبدوريا في صفقة بلغت قيمتها 34 مليون يورو.





موعد انتهاء عقد سكرينيار مع إنتر ميلان :-





وينتهي عقد سكرينيار مع إنتر ميلان في شهر يونيو لموسم 2023 القادم، ويرفض انطونيو كونتي مدرب الإنتر رحيل اللاعب هذا الموسم من أجل استمرار المنافسة على الكالتشيو الايطالي.



