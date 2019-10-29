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الزمالك يحسم مصير ميتشو قبل مواجهة مازيمبي

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 04:54 ص
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ميتشو
ميتشو
أحمد عصام
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حسم مسئولو نادي الزمالك مستقبل ميتشو المدير الفني للقلعة البيضاء وذلك قبل مواجهة فريق مازيمبي الكونغولي في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

واستقر نادي الزمالك على بقاء ميتشو كمدرب للفريق في الفترة المقبلة وعدم الحديث على إمكانية رحيله خاصة بعد الفوز على فريق جينيراسيون فوت السنغالي والتأهل لدور المجموعات بنتيجة هدف نظيف.

وكان قد أشارت بعض التقارير في الأيام الماضية إلى إمكانية رحيل ميتشو خلال فترة التوقف الحالية للدوري المصري الممتاز بسبب بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

وأشار مصدر داخل نادي الزمالك إلى اندهاشه من تلك الأخبار المنتشرة برحيل ميتشو بالرغم من النتائج المميزة التي يحققها مع الفريق خلال الفترة الماضية والفوز بكأس مصر على حساب بيراميدز.

وكان قد خسر نادي الزمالك بقيادة مدربه ميتشو بطولة السوبر المصري على يد النادي الاهلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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