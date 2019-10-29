داليا مصطفى لـ"الفجر الفني": أتمنى العمل مع يحيى الفخراني والاستمرارية في المجال.. وهذا سر اختفائي من السينما (حوار)

* أجسد دور " قسمت " فى مسلسل حواديت الشانزليزيه.





* كواليس العمل مع إياد نصار رائعة.





* أتمنى العمل مع الفنان يحيي الفخراني.





* الأدوار المعروضة علي سبب اختفائي من السينما.





* أكون سعيدة بالتعاون مع زوجي شريف سلامة فى عمل فني.





فنانة موهوبة استطاعت أن تتواجد وتثبت موهبتها فى عالم التمثيل، بدأت حياتها الفنية كفتاة إعلانات، تواجدت فى السينما عام ١٩٩٦ وقدمت دورًا صغير في فيلم شورت وفانلة وكاب، ثم جاءت بداية انطلاقتها الحقيقية فى مسلسل "أولاد الأكابر" عام ٢٠٠٣ مع الفنان حسين فهمي.





فى حوار خاص مع الفنانة داليا مصطفى فتحت قلبها لـ " الفجر الفني " وتحدثت عن مسلسلها الجديد حواديت الشانزليزيه، سبب اختفائها من السينما، علاقتها بالسوشيال ميديا وكيف تتعامل معاها.





وإلى نص الحوار..





علمنا أنه تم الانتهاء من "حواديت الشانزليزيه".. كيف كانت تجربتك في المسلسل وماهي شخصيتك؟

التجربة كانت ممتعة وجيدة حيث إن المسلسل يتناول فترة الخمسينات فى مصر ويستعرض طبقات المجتمع المصري في هذه الفترة، كما إنها من الفترات المحببة لدي.





أجسد شخصية "قسمت" وهي من عائلة أرستقراطية من كبار رجال مصر ويحمل لقب الباشاوية وتتعرض لمشاكل كثيرة، وهي زوجة إياد نصار.





ما الذي جذبك للمشاركة فى هذا العمل؟

الورق أكثر من رائع وهو ما لفت انتباهي، والمسلسل مختلف ومميز ويتناول أحداثًا شيقة وممتعة، وسيكون إضافة فنية لي.





ومن الذي رشحك لهذا الدور؟

المنتج تامر مرسي، والمؤلف أيمن سليم.





حدثينا عن كواليس العمل مع الفنان إياد نصار

كواليس العمل مع إياد أكثر من رائعة، فهو شخص محترم ولطيف على المستوي الشخصي، وعلى المستوي الفني فهو مجتهد وملتزم فى شغله.





من مكتشف موهبة داليا مصطفى؟

والدتي الله يرحمها هي من اكتشفت موهبتي وشجعتني للدخول فى مجال التمثيل، وكانت دائمًا تساندني وتقف بجانبي ودعمتني كثيرًا خلال مشواري الفني.





من من الممثلين تتمني العمل معه خلال الفترة المقبلة ؟

أتمنى العمل مع الفنان يحيي الفخراني، فهو قامة ومدرسة فى مجال التمثيل، ويضيف لأي ممثل يقف أمامه.





ومن من الممثلين القدامى؟

كنت أتمنى العمل مع أحمد رمزي، عمر الشريف، أحمد ذكي.





وماذا عن زوجك شريف سلامة.. هل تتمني أن تخوضي تجربة العمل معه؟

بالتأكيد أتمنى العمل معه وسأكون سعيدة جدًا بالتعاون معه فى عمل فني جيد ومناسب لنا.





معايير الفنان الناجح من وجهة نظرك؟ وهل الانتشار أهم للفنان من العمل الجيد؟

الفنان الناجح هو الشخص المثقف الواعي للأدوار الذي يقدمها، فكرة الانتشار فى البداية فقط ثم بعد ذلك لابد من انتقاء الأعمال الفنية.





رأيك فى السينما المصرية حاليا ؟ وهل تابعت أفلام هذا الموسم؟

شاهدت فيلم "الممر" وكان أكثر من رائع وقدم محتوي جيد، السينما بدأت تخطو خطوات جيدة وقدمت أفلامًا متنوعة ومختلفة، وأتمنى خلال فترة قصيرة أن تتطور أكثر فأكثر.





ما سبب اختفاءك من السينما؟

الأعمال المعروضة علي هي سبب الاختفاء، فأنا انتظر العمل القوي الجيد الذي يرضي طموحي ويكون مناسبًا لي.





ما طبيعة علاقتك بالسوشيال ميديا؟

أنا فى البداية كنت غير مهتمة بالسوشيال ميديا ومن فترة قليلة فقط بدأت أتابع مواقع التواصل الاجتماعي





كيف تتعاملين مع الانتقادات التي توجه إليك؟

وأحيانًا اتعصب وارد على الانتقادات وأحيانًا أفضل عدم الرد.





طموحك فى مجال التمثيل؟

الاستمرارية فى المجال الفني، وتقديم أعمال قيمة وقوية وتكون إضافة بالنسبة لي.



