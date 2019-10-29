مراد وهبة: ما يحدث في السعودية يعتبر قفزة (فيديو)

قال الدكتور مراد وهبة، أستاذ الفلسفة بجامعة عين شمس، إن ما يقوم به ولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان "بيعمل القفزة المطلوبة لنقل السعودية في أقل وقت من الزمن".





وأضاف "وهبة"، في لقاء مع برنامج "نطق فكرًا" المذاع على قناة "TeN" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن هذا يتسبب في مقاومة، لافتا إلى أنه عندما ذهب إلى السعودية وجد "تطور هائل"، وهو ظهور المرأة في المؤتمرات.





وتابع أستاذ الفلسفة بجامعة عين شمس، أنه منذ سنوات كانت الباحثة السعودية لا تستطيع الصعود على المنصة بل تلقي بحثها وهي تجلس مع الناس دون الصعود للمنصة.





وأشار إلى أن ما يحدث في السعودية يعتبر قفزة.



