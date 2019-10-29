أول رد من البرلمان بشأن واقعة قطار الإسكندرية

علق النائب علاء والي، عضو مجلس النواب، على واقعة إجبار كمسري لإثنين من الركاب على القفز من القطار أثناء سيره بسبب عدم وجودة تذكرة معهم، قائلًا إن المسئولية الأولى والأخيرة لوزير النقل، متابعًا: "المسئولية تقع على وزير النقل قبل أي حد تاني"، داعيًا وزير النقل للقاء في مجلس النواب، معلقًا: "لا نقبل بما حدث".



وأشار "والي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء اليوم الإثنين، إلى أن نمط سلوك المصريين تغير بعد الظروف العصيبة التي مرت بها مصر، وتابع موجهًا حديثه لـ المسئولين، قائلًا: "يا جماعة محتاجين رأفة ورحمة بالمصريين والغلابة، مش ممكن نفتح باب القطر ونرميه".



وأضاف أنه قدم استجوابًا لوزير النقل بعد واقعة إلقاء راكبين من قطار الإسكندريةـ مؤكدًا على ضرورة إعدام المتسبب في الواقعة، متابعًا: "مش هنمشي بسكاكسن في الشارع للناس".

