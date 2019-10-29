Advertisements
Advertisements
Advertisements

أول رد من البرلمان بشأن واقعة قطار الإسكندرية

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 09:45 ص
Advertisements
الضحية محمد عيد
الضحية محمد عيد
أمنية فوزي
Advertisements
علق النائب علاء والي، عضو مجلس النواب، على واقعة إجبار كمسري لإثنين من الركاب على القفز من القطار أثناء سيره بسبب عدم وجودة تذكرة معهم، قائلًا إن المسئولية الأولى والأخيرة لوزير النقل، متابعًا: "المسئولية تقع على وزير النقل قبل أي حد تاني"، داعيًا وزير النقل للقاء في مجلس النواب، معلقًا: "لا نقبل بما حدث".

وأشار "والي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء اليوم الإثنين، إلى أن نمط سلوك المصريين تغير بعد الظروف العصيبة التي مرت بها مصر، وتابع موجهًا حديثه لـ المسئولين، قائلًا: "يا جماعة محتاجين رأفة ورحمة بالمصريين والغلابة، مش ممكن نفتح باب القطر ونرميه".

وأضاف أنه قدم استجوابًا لوزير النقل بعد واقعة إلقاء راكبين من قطار الإسكندريةـ مؤكدًا على ضرورة إعدام المتسبب في الواقعة، متابعًا: "مش هنمشي بسكاكسن في الشارع للناس".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

واقعة الكمسري واقعة القطار اليوم القفز من القطار

أخبار تهمك

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ ساعة

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

منذ حوالي 17 ساعة

كلاكيت ثاني مرة.. مرتضى منصور يدعو للصلح مع الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

"خلع ضرسه فمات".. وفاة مُسن على يد طبيب أسنان بدمنهور (صور ومستندات)

منذ يوم

ركبته لا تتحمل المباريات.. نجم برشلونة يقترب من الرحيل بسبب إصابة مزمنة

منذ ساعة الا ربع

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

منذ حوالي 13 ساعة

بأمر فايلر.. الأهلي يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تصريح مفاجئ لشقيق ضحية تذكرة القطار

منذ حوالي 11 ساعة

3 أسماء على طاولة فايلر.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الزمالك يحسم مصير ميتشو قبل مواجهة مازيمبي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. تمثال الحرية أصله مصري وهكذا وصل إلى أمريكا

منذ حوالي 9 ساعات

الأرصاد تكشف عن توقعات طقس الثلاثاء.. وتحذر من تساقط الأمطار على هذه الأماكن

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقضي على آمال الأهلي في الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

منذ يوم

مفاجأة صادمة من الأهلي لمحمد محمود

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:15 ص

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

05:31 م

3 أسماء على طاولة فايلر.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

08:07 ص

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

04:55 م

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

09:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status