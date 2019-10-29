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صلح الأهلي والرد على دعم الزمالك ضمن 5 رسائل نارية تلخص تصريحات تركي آل الشيخ (فيديو)

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 01:20 ص
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تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
الفجر الرياضي
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خرج المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، بتصريحات نارية حول تصريحاته الأخيرة على فيس بوك، بشأن علاقته مع جمهور الأهلي.

 

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، على قناة صدى البلد:" لم أخطط لشئ، وأطراف كثيرة دخلت في الأزمة السابقة، كان بينهم من  قاموا بأدوار إيجابية وآخرين بأدوار سلبية، معلقا الموضوع جه من عند ربنا.

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ووجه آل الشيخ العديد من الرسائل القوية خلال تصريحاته وجاء أبرزها على النحو التالي:

 

تركي آل الشيخ:"أتضح لي إن الخلافات ليس لها أي معنى عندما رأيت البعض يزج باسمي للإساءة لـ الأهلي. رفضت ذلك تماما وانتهى الأمر".

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تركي أل الشيخ:"دعمي للزمالك؟ سأدعم الفريق الذي أشجعه".

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تركي أل الشيخ :"لا أنتظر أي رد من أي أحد .. تركي آل الشيخ يقوم بالتصرفات التي تُرضي ضميره".

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تركي أل الشيخ:"الأهلي فريق كبير قبل وأثناء وبعد فترة تركي أل الشيخ".

 

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تركي آل الشيخ:"ما حز في نفسي وقت أزمة جماهير الأهلي هو طريقة تعامل الإدارة.. ما حدث صفحة وانتهت تماما وأتمنى كل الشفاء لـ محمود الخطيب.. أتابع حالة الخطيب باستمرار وجاهز في أي لحظة للمساهمة بإحضار أي طبيب أو المساعدة في أي شيء .. مساعدة من أخ لـ أخ".



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نادي الميريا تركي آل الشيخ الأهلي أخبار تركي أل الشيخ

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